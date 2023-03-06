В Бурятии ветерана труда поздравили с 95-летием

Юбилей отпраздновала жительница Закаменского района
Долгожительница улуса Дутулур Закаменского района Бурятии Дулма Николаевна Цыренова отметила свой 95-летний юбилей. С этим замечательным событием её приехали поздравить представители сельского поселения «Дутулурское», районного отдела социальной защиты населения и администрации муниципального образования «Закаменский район». Дулма Николаевна радушно встретила гостей в своём доме.
Также юбиляра поздравляли все родные и близкие люди, а кроме поздравлений, в её адрес звучали слова благодарности, пожеланий и долгих лет жизни. Ей были вручены благодарственные письма от президента России, главы Бурятии, главы администрации района, районного совета депутатов, министерства социальной защиты населения, а также памятные подарки.
Дулма Николаевна родилась 3 марта 1928 года в местности Улаан Нурта. После окончания семи классов Хужирской школы в годы войны начала работать в колхозе. Вышла замуж и вместе с мужем работала в полеводческой бригаде в Нурте. В 1966 семья переехала в село Дутулур, здесь именинница работала в районном сельпо, с 1971 в Дутулурской школе, а затем вышла на пенсию.
У юбиляра 7 детей, несметное число внуков и правнуков. Имеет удостоверения участника трудового фронта, ветерана труда и ветерана тыла. Об этом сообщает пресс-служба администрации Закаменского района.
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