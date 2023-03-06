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Жительницы ДФО рассказали, о каком подарке мечтают на 8 марта

Жительницы ДФО рассказали, о каком подарке мечтают на 8 марта
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В тройке лидеров оказались ювелирные украшения, завтрак в постель, и подарочный сертификат

Эксперты «Авито»» провели опрос в преддверии Международного женского дня. Женщинам в ходе опроса предлагалось выбрать несколько вариантов желанного подарка. Многие женщины из ДФО – 32%, сообщили, что хотели бы получить на 8 марта ювелирные украшения, ещё 24% мечтают о новой косметике или парфюмерии. 39% опрошенных жительниц региона в качестве идеального подарка выбрали сертификат, из них 22% – в салон красоты, ещё 5% – в магазин парфюмерии и косметики, а 10% – в онлайн-маркетплейс.

31% участниц опроса из ДФО поделились, что хотели бы в этот день ощутить больше заботы, например, получить массаж или завтрак в постель. Однако некоторые участницы опроса (10%) оказались более практичными и признались, что им нужна бытовая техника для дома, например, телевизор, фен или блендер, а ещё 10% мечтают о новом гаджете.

В начале весны многим хочется в путешествие, поэтому 12% участниц опроса из ДФО желают получить на 8 марта поездку за город, а ещё 14% – путёвку в другие страны и города. Не забывают жительницы региона и про обновление гардероба к весне – 7% ждут в подарок новую одежду или обувь. Среди непопулярных подарков на 8 марта оказались книги (10%), посуда (10%), алкоголь (7%) и деньги (10%).

Также эксперты «Авито» спросили и самих мужчин, что они хотят подарить своим любимым женщинам. Планы мужчин во многом совпали с женскими желаниями: 44% респондентов из ДФО собираются подарить косметику и парфюмерию, 27% – ювелирные украшения, 18% - подарочные сертификаты. 19% опрошенных отметили, что хотят порадовать даму заботой – сделать массаж или преподнести завтрак в постель.

В этом году в число популярных подарков для женщин по обоюдному желанию также входит бытовая техника – 5% участников опроса из ДФО планируют вручить электронику для дома или ухода за собой (телевизоры, фены, блендеры), а ещё 10% респондентов собираются дарить женщинам гаджеты.

Одежду и обувь выбирают в качестве подарка 11% жителей ДФО, 5% опрошенных хотят преподнести посуду. И только 3% собираются покупать цветы.





подарки 8 марта

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