Они вручат дамам ароматные розы и тункинские тюльпаны прямо в парках
В эту среду Бурятия вместе со всей страной отметит Международный женский день, который объявили выходным. В администрации города рассказали, что ждёт 8 марта жительниц Улан-Удэ в популярных зонах отдыха.
Так, в парке «Юбилейный» аниматор в костюме галантного медведя подарит посетительницам тюльпаны, выращенные в Тунке. А ещё туда привезут четвероногих красавцев – хаски. Профессиональный фотограф бесплатно сфотографирует с собаками всех желающих.
В парке «Кристальный» самый популярный мультипликационный герой этого года – Чебурашка – вручит дамам ароматные розы. А в парке имени Орешкова для представительниц прекрасного пола устроят фотосессию возле красочной фотозоны. Им тоже подарят розы.
В парке Жанаева тункинскими тюльпанами девочек, девушек и женщин одарят джентльмены во фраках. Там также организуют тематическую фотозону. В 14:00 возле сцены состоится награждение победителей конкурса видеопоздравлений «Моя прекрасная мама!» (0+). Мероприятия начнутся в 14:00 и продлятся до 15:00.
Возрастное ограничение – 0+
Чебурашка и галантный медведь поздравят жительниц Улан-Удэ с 8 марта
Общество, Фото:
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