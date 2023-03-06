Чебурашка и галантный медведь поздравят жительниц Улан-Удэ с 8 марта

Они вручат дамам ароматные розы и тункинские тюльпаны прямо в парках



В эту среду Бурятия вместе со всей страной отметит Международный женский день, который объявили выходным. В администрации города рассказали, что ждёт 8 марта жительниц Улан-Удэ в популярных зонах отдыха.



Так, в парке «Юбилейный» аниматор в костюме галантного медведя подарит посетительницам тюльпаны, выращенные в Тунке. А ещё туда привезут четвероногих красавцев – хаски. Профессиональный фотограф бесплатно сфотографирует с собаками всех желающих.



В парке «Кристальный» самый популярный мультипликационный герой этого года – Чебурашка – вручит дамам ароматные розы. А в парке имени Орешкова для представительниц прекрасного пола устроят фотосессию возле красочной фотозоны. Им тоже подарят розы.



В парке Жанаева тункинскими тюльпанами девочек, девушек и женщин одарят джентльмены во фраках. Там также организуют тематическую фотозону. В 14:00 возле сцены состоится награждение победителей конкурса видеопоздравлений «Моя прекрасная мама!» (0+). Мероприятия начнутся в 14:00 и продлятся до 15:00.



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