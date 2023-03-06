На Байкале проведут всероссийскую акцию «Вода России»

К участию приглашаются все желающие
Всероссийская акция по очистке от мусора берегов водных объектов «Вода России» состоится после завершения хоккейного матча «Последняя игра» на Байкале (0+). 8 марта десятки волонтёров наведут порядок на акватории Байкала и участках суши, задействованных в спортивно-экологическом мероприятии с участием звёзд хоккея мировой величины.
Акция призвана привлечь внимание общественности и молодого поколения к охране и улучшению качества водных ресурсов России.
- Когда вступит в свои права весна, каждый фантик, каждая пластиковая бутылка, оставленные на льду, окажутся на дне. Безусловно, это крайне негативно скажется на состоянии озера. Поэтому необходимо внимательно следить за тем, чтобы после того, как мы полюбуемся красотой природы, в месте нашего отдыха было так же чисто, как и до нашего визита. Разумеется, это касается не только Байкала, но и каждой реки или озера. Давайте бережно относиться к природе, ведь от этого зависит наше будущее, — призывает лидер акции и директор ФГБУ «Центр развития водохозяйственного комплекса» Илья Разбаш.
Старт акции «Вода России» в посёлке Большое Голоустное Иркутской области будет дан в 15:00. Мероприятие рассчитано на 1 час 20 минут. Присоединиться к участникам акции может любой желающий.
- На сегодняшний день «Вода России» — крупнейший в стране волонтёрский экологический проект, объединивший уже более 8 миллионов человек. Только за 2022 год в экосубботниках акции «Вода России» поучаствовали более 1,3 миллиона добровольцев, которые провели около 22000 мероприятий. География акции включает все регионы нашей необъятной Родины. Волонтёрами было очищено 10300 водоёмов, а количество собранных в только в 2022 году отходов превышает 150 тысяч куб. м. К акции «Вода России» в качестве волонтёра может присоединиться любой желающий. Также можно организовать и своё мероприятие, получив всестороннюю поддержку. – сообщает пресс-служба ФГУП «Заповедное Прибайкалье».
Возрастное ограничение: 0+.
На Байкале проведут всероссийскую акцию «Вода России»
Общество, Фото:
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