Пригородный лесхоз в Бурятии получил новенький квадроцикл

Его будут использовать в борьбе с пожарами



В Иволгинский лесхоз в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» поступил новый квадроцикл для защиты леса. Тот, что был до этого, стал часто ломаться. А на пожарах, по словам замруководителя учреждения Евгения Алексеева, нужна надёжная техника.



Квадроцикл будут использовать для доставки лесопожарного оборудования и воды, а также для разведки возгораний. За четыре года реализации федерального проекта в лесхоз поступило шесть единиц лесопожарной техники – это трактор, автомобили повышенной проходимости, бульдозер и тягач.



