Его будут использовать в борьбе с пожарами
В Иволгинский лесхоз в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» поступил новый квадроцикл для защиты леса. Тот, что был до этого, стал часто ломаться. А на пожарах, по словам замруководителя учреждения Евгения Алексеева, нужна надёжная техника.
Квадроцикл будут использовать для доставки лесопожарного оборудования и воды, а также для разведки возгораний. За четыре года реализации федерального проекта в лесхоз поступило шесть единиц лесопожарной техники – это трактор, автомобили повышенной проходимости, бульдозер и тягач.
Пригородный лесхоз в Бурятии получил новенький квадроцикл
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