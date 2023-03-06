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В Бурятии выбрали «Поющих сердцем»

В Бурятии выбрали «Поющих сердцем»
Общество,  Фото:pixabay.com
Названы победители вокального конкурса среди педагогов

В Бурятии подвели итоги III открытого вокального конкурса среди педагогов «Поющие сердцем», посвящённого Году педагога и наставника и столетия республики. Жюри прослушало 66 номеров более 200 участников: из них 44 соло, 6 дуэтов, 13 ансамблей и 3 хора.

Как сообщает дом творчества Советского района «Форус», по результатам конкурса гран-при был присуждён Армине Акопян, представляющую СОШ №49. Также призёрами стали:

Номинация «Соло»
Лауреат 1 степени - Лубсанова Надежда, д/с №62 «Малыш»;
Лауреат 2 степени - Доржиева Надежда, ДТСР «Форус», г. Улан-Удэ;
Лауреат 3 степени - Молчанова Анна, ДТОР г. Улан-Удэ;
Дипломант 1 степени - Бархатова Любовь, СОШ №46;
Дипломант 1 степени - Доржиева Ажима, СОШ №8;
Дипломант 2 степени - Зайцев Руслан, Бичурская СОШ №1;
Дипломант 2 степени - Санжихаева Ирина, д/с №67 «Подснежник»;
Дипломант 3 степени - Хорошилова Наталья, Хоринская СОШ №2 им. Ю.А. Гагарина;
Дипломант 3 степени - Садаева Сэсэг, д/с №84 «Снегурочка».

Номинация «Дуэт»
Лауреат 1 степени – «Аялга», д/с №3 «Колобок»;
Лауреат 2 степени – «Лада», Нижнесаянтуйская СОШ и Дом творчества Железнодорожного района г. Улан-Удэ;
Лауреат 3 степени – «Мелодика», Усть-Баргузинская СОШ им. К.М. Шелковникова.

Номинация «Ансамбль»
Лауреат 1 степени – «Жемчужины», д/с №84 «Снегурочка»;
Лауреат 2 степени – «Сарюухан», д/с №3 «Колобок»;
Лауреат 3 степени – «Россияночка», д/с №58 «Золушка».

Номинация «Хор»
Лауреат 1 степени - хор сотрудников частного д/с №233 ОАО «РЖД»;
Лауреат 2 степени – «Рапсодия», СОШ №5 г. Закаменск;
Лауреат 3 степени – «Лойз», СОШ №25.

Номинация «Авторская песня»
Цымпилов Эрдэм, Талецкая СОШ.

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