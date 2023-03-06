Монголку назвали лучшей молодой шахматисткой Азии

В прошлом году она стала двукратной победительницей первенства мира



Монгольскую шахматистку Д. Мунхзул признали лучшей шахматисткой Азии по рапиду среди юниоров. Спортсменка в 2022 году стала двукратным победителем на первенстве мира по шахматам среди юношей и девушек в возрастных категориях до 14, 16, 18 лет, прошедшем в румынском городе Мамая. В результате она стала первой шахматисткой в истории Монголии, которая стала двукратной чемпионкой мира в 16 лет.



В 2014 году в Дурбане (ЮАР) Д. Мунхзул заняла первое место в возрастной категории до 8 лет на чемпионате мира по шахматам среди юниоров. Также она выиграла 18-й открытый шахматный турнир в Дубае в 2016 году, когда ей было 10 лет.



- Среди юных шахматисток Монголии есть три известных сестры-шахматистки, ставшие предметом особого воспитания. Их зовут Мунхзул, Хонгорзул, Унузул. Сестры зарекомендовали себя как сильнейшие шахматистки не только Монголии, но и мира, - сообщает новостное агентство «Монцамэ».

