Некоторые горожане предпочли обойти затор пешком
Сегодня утром жители Левобережья простаивали в автомобильной пробке, добираясь до мест учёбы и работы. Около семи часов утра на выезде с Селенгинского моста сломался автомобиль, пока его убрали, образовался затор. Рассказали «Байкал-Daily» местные жители.
Поскольку инцидент произошёл в утренний час пик, быстро собралось большое количество автомобилей. В пробке стояли и маршрутные автобусы. Торопясь по своим делам, горожане покидали транспортное средство. Как это происходило, запечатлели на видео подписчики паблика «Аноним 03».
- Пробка на Левом берегу. Люди просто выходят из автобусов и идут пешком, - сообщали очевидцы.
На видео видно, как машины встали «колом» по двум полосам. В комментариях объяснили, что на своих двоих получается быстрее дойти до нужного места.
«Да, потому что реально так быстрее дойдёшь до нужной точки. Нежели ехать такими темпами. Так ещё и вернуться успеешь!», «Так быстрее...».
Другие же с юмором восприняли произошедшее: «Прям как в Москве, круто!», «Вот она весна пришла, как паранойя», «Вообще-то лучше на микрике ездить, шибко много машин у нас в городе стало, хорошо живём».
В Улан-Удэ из-за сломанной машины образовалась пробка
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Они вручат дамам ароматные розы и тункинские тюльпаны прямо в парках
Его будут использовать в борьбе с пожарами
В кресло Маргариты Магомедовой сел её бывший первый зам
Из-за этого в городе изменится движение пяти маршруток
Некоторые горожане предпочли обойти затор пешком
Она стартовала в республике два месяца назад
Соревнования пройдут в середине марта
Специалисты вакцинировали скот, собак и лошадей
Специалисты собрали «досье» на жительниц республики
Они погибли при исполнении воинского долга
Республика стала лидером в Дальневосточном федеральном округе по числу отдыхающих на тысячу жителей
Это уже вторая победа на счету колледжа
Оно отравляет жизнь людям уже 30 лет
Неделей ранее их было столько же
Местным коммунистам захотелось увековечить личность большевистского вождя