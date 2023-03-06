В Улан-Удэ из-за сломанной машины образовалась пробка

Некоторые горожане предпочли обойти затор пешком



Сегодня утром жители Левобережья простаивали в автомобильной пробке, добираясь до мест учёбы и работы. Около семи часов утра на выезде с Селенгинского моста сломался автомобиль, пока его убрали, образовался затор. Рассказали «Байкал-Daily» местные жители.



Поскольку инцидент произошёл в утренний час пик, быстро собралось большое количество автомобилей. В пробке стояли и маршрутные автобусы. Торопясь по своим делам, горожане покидали транспортное средство. Как это происходило, запечатлели на видео подписчики паблика «Аноним 03».



- Пробка на Левом берегу. Люди просто выходят из автобусов и идут пешком, - сообщали очевидцы.



На видео видно, как машины встали «колом» по двум полосам. В комментариях объяснили, что на своих двоих получается быстрее дойти до нужного места.



«Да, потому что реально так быстрее дойдёшь до нужной точки. Нежели ехать такими темпами. Так ещё и вернуться успеешь!», «Так быстрее...».



Другие же с юмором восприняли произошедшее: «Прям как в Москве, круто!», «Вот она весна пришла, как паранойя», «Вообще-то лучше на микрике ездить, шибко много машин у нас в городе стало, хорошо живём».



