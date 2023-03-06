В Бурятии завершается зимняя перепись животных

Зимний маршрутный учёт – перепись диких животных и птиц Бурятии – подходит к концу. Он начался 15 января и завершится 10 марта, напомнили в Бурприроднадзоре. После этого специалисты изучат результаты.
- На основе полученных данных осуществляется государственное управление в сфере охраны и воспроизводства объектов животного мира, – пояснили в ведомстве. – Зимний маршрутный учёт – система регулярных наблюдений за животными, их распространением, численностью, физическим состоянием, а также структурой, качеством и площадью системы их обитания.
Из-за переписи зверей в заказниках регионального значения объявляли режим тишины. Согласования на посещение этих территорий не выдавали два месяца. На официальном сайте БУ «Бурприрода» иконки с клавишами на их посещение стали неактивными.
Запрет не коснулся рекреационных зон и земель сельхозназначения. Комплексный зимний учёт численности диких зверей проводится в общедоступных охотугодьях и заказниках республики каждый год. В этот раз специалистам предстояло посчитать по следам 27 видов животных, включая косуль, рысей, тетеревов, лосей, росомах и рябчиков, и пройти более 24 тысяч километров – 2400 маршрутов в районах РБ протяжённостью около 10 км.
Запрет не коснулся рекреационных зон и земель сельхозназначения. Комплексный зимний учёт численности диких зверей проводится в общедоступных охотугодьях и заказниках республики каждый год. В этот раз специалистам предстояло посчитать по следам 27 видов животных, включая косуль, рысей, тетеревов, лосей, росомах и рябчиков, и пройти более 24 тысяч километров – 2400 маршрутов в районах РБ протяжённостью около 10 км.