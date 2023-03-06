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В Бурятии подвели итоги конкурса видеороликов «Сагаалган»

В Бурятии подвели итоги конкурса видеороликов «Сагаалган»
Общество,  Фото:пресс-служба минсоцзащиты РБ
Гран-при выиграл юный житель Улан-Удэ

В Бурятии подведены итоги республиканского конкурса видеороликов «Сагаалган – 2023». В нём приняли участие дети из замещающих семей. Ребята сняли творческие видеоролики, в которых раскрыли свои таланты. На конкурс прислали свои работы дети из 11 районов республики и города Улан-Удэ.

Жюри, в состав которого вошли специалисты министерства соцзащиты Бурятии, сотрудники ЦДО «Малая академия наук», общественности, СМИ республики, оценивали работы по таким критериям, как творческий подход, ораторское искусство, полнота и насыщенность раскрытия темы, оригинальность изложения темы, качество подачи темы, операторская способность.

В итоге места распределились следующим образом:

Номинация «Традиции и обычаи празднования Сагаалгана»
I место – Кирилл Б. (Джидинский район);
II место – Анна М. (Кяхтинский район);
III место – Виктория Р. (Курумканский район).

Номинация «Традиционное бурятское блюдо»
I место – Екатерина Т. (Тункинский район);
II место – София Б. (Кабанский район);
III место – Даниил Б. (Прибайкальский район).

Номинация «История бурятского национального костюма»
I место – Виктория К. и Алина К. (Баргузинский район);
II место – Сэгина Ц. (Тункинкий район);
III место – Яна Б. (Заиграевский район).

По обоюдному согласию членов жюри гран-при было присуждено Артёму П. (г. Улан-Удэ).

Награждение победителей состоялось 3 марта, после чего ребят ждала насыщенная программа: экскурсия в телецентр, обед и поход в кинотеатр на мультфильм. Об этом сообщает пресс-служба министерства соцзащиты РБ.
Бурятия конкурс Сагаалган дети

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