В Бурятии подвели итоги конкурса видеороликов «Сагаалган»

Общество, Фото: пресс-служба минсоцзащиты РБ

Гран-при выиграл юный житель Улан-Удэ



В Бурятии подведены итоги республиканского конкурса видеороликов «Сагаалган – 2023». В нём приняли участие дети из замещающих семей. Ребята сняли творческие видеоролики, в которых раскрыли свои таланты. На конкурс прислали свои работы дети из 11 районов республики и города Улан-Удэ.



Жюри, в состав которого вошли специалисты министерства соцзащиты Бурятии, сотрудники ЦДО «Малая академия наук», общественности, СМИ республики, оценивали работы по таким критериям, как творческий подход, ораторское искусство, полнота и насыщенность раскрытия темы, оригинальность изложения темы, качество подачи темы, операторская способность.



В итоге места распределились следующим образом:



Номинация «Традиции и обычаи празднования Сагаалгана»

I место – Кирилл Б. (Джидинский район);

II место – Анна М. (Кяхтинский район);

III место – Виктория Р. (Курумканский район).



Номинация «Традиционное бурятское блюдо»

I место – Екатерина Т. (Тункинский район);

II место – София Б. (Кабанский район);

III место – Даниил Б. (Прибайкальский район).



Номинация «История бурятского национального костюма»

I место – Виктория К. и Алина К. (Баргузинский район);

II место – Сэгина Ц. (Тункинкий район);

III место – Яна Б. (Заиграевский район).



По обоюдному согласию членов жюри гран-при было присуждено Артёму П. (г. Улан-Удэ).



Награждение победителей состоялось 3 марта, после чего ребят ждала насыщенная программа: экскурсия в телецентр, обед и поход в кинотеатр на мультфильм. Об этом сообщает пресс-служба министерства соцзащиты РБ.

