Гран-при выиграл юный житель Улан-Удэ
В Бурятии подведены итоги республиканского конкурса видеороликов «Сагаалган – 2023». В нём приняли участие дети из замещающих семей. Ребята сняли творческие видеоролики, в которых раскрыли свои таланты. На конкурс прислали свои работы дети из 11 районов республики и города Улан-Удэ.
Жюри, в состав которого вошли специалисты министерства соцзащиты Бурятии, сотрудники ЦДО «Малая академия наук», общественности, СМИ республики, оценивали работы по таким критериям, как творческий подход, ораторское искусство, полнота и насыщенность раскрытия темы, оригинальность изложения темы, качество подачи темы, операторская способность.
В итоге места распределились следующим образом:
Номинация «Традиции и обычаи празднования Сагаалгана»
I место – Кирилл Б. (Джидинский район);
II место – Анна М. (Кяхтинский район);
III место – Виктория Р. (Курумканский район).
Номинация «Традиционное бурятское блюдо»
I место – Екатерина Т. (Тункинский район);
II место – София Б. (Кабанский район);
III место – Даниил Б. (Прибайкальский район).
Номинация «История бурятского национального костюма»
I место – Виктория К. и Алина К. (Баргузинский район);
II место – Сэгина Ц. (Тункинкий район);
III место – Яна Б. (Заиграевский район).
По обоюдному согласию членов жюри гран-при было присуждено Артёму П. (г. Улан-Удэ).
Награждение победителей состоялось 3 марта, после чего ребят ждала насыщенная программа: экскурсия в телецентр, обед и поход в кинотеатр на мультфильм. Об этом сообщает пресс-служба министерства соцзащиты РБ.
В Бурятии подвели итоги конкурса видеороликов «Сагаалган»
Общество, Фото:
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