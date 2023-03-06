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В Иркутской области супруги отметили 65-летие семейной жизни

В Иркутской области супруги отметили 65-летие семейной жизни
Общество,  Фото:служба ЗАГС Иркутской области
60-летие свадьбы также отпраздновала пара из Забайкалья

65 лет семейной жизни отметили супруги Владимир Филиппович и Галина Дмитриевна Тетерины из города Киренска Иркутской области.

- Уникальность «железной» свадьбы в том, что не каждая пара может похвастаться таким значительным юбилеем. Супруги Тетерины Владимир и Галина доказали, что любовь не имеет срока давности, они прошли свой жизненный путь рука об руку, сумев сохранить тёплые чувства и уважение друг к другу, - сообщает служба ЗАГС Иркутской области.

Специалисты отдела ЗАГС по Киренскому району поздравили юбиляров со столь внушительной датой, пожелав долгих лет жизни, здоровья и всегда быть окружёнными заботой и вниманием родных и друзей. Также представители администрации района вручили супругам приветственный адрес.

В Забайкальском крае специалисты отдела ЗАГС города Краснокаменск поздравили с юбилеем совместной жизни Валентину и Владимира Аврамовых. Супруги отпраздновали бриллиантовую свадьбу, они вместе 60 лет.

Валентина Аврамова родилась в городе Хилок. Её родители умерли, когда она была ещё маленькой девочкой, поэтому Валентина воспитывалась в детдоме. После окончания 7 класса девочка поступила в педагогическое училище и по его окончании работала учителем начальных классов.

Владимир Аврамов родом из села Козлово. По окончании профильной школы работал на стройке в Черновских копях, затем переехал к родителям в село Анисимовка. Здесь познакомился с Валентиной, сделал ей предложение. После свадьбы супруги устроились работать на Удоканское месторождение, после вместе работали в экспедиции. В 1971 году супруги впервые на два года были направлены для работы в Монголию, где в течении жизни по долгу службы им приходилось работать ещё не раз.

пресс-служба департамента ЗАГС Забайкалья
пресс-служба департамента ЗАГС Забайкалья
   
- Труд Валентины Аврамовой всю жизнь был связан с наставничеством детей, труд Владимира – с шахтой.За свою деятельность супруги получили звания «Ветеран труда», а также множественные награды и юбилейные подарки. Валентина также награждена медалью «Дети войны». Супруги воспитали троих детей, которые подарили им десять внуков и правнуков. На заслуженном отдыхе Аврамовы занимаются с внуками, Валентина любит выращивать цветы, Владимир – ловит рыбу и держит пчёл, - рассказали в пресс-службе департамента ЗАГС Забайкалья.
ЗАГС Иркутская область Забайкальский край семьи свадьба юбилей

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