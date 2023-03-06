Возле очага бешенства в Бурятии привили более 800 животных

Специалисты вакцинировали скот, собак и лошадей









Как сообщал «Байкал-Daily» , на прошлой неделе в сельском поселении «Хошун-Узурское» в Мухоршибирском районе обнаружили двух заражённых лисиц. Территорию в радиусе трёх километров от местности, где их нашли, объявили неблагополучной и ввели там 60-дневный карантин.



На следующий день специалисты приступили к поголовному обследованию скота. В частности, ветеринары проверяли, нет ли у сельхозживотных укусов



- Осмотр показал, что все они на сегодняшний день клинически здоровы – укусы диких зверей у них



В управлении Роспотребнадзора по РБ тем временем рассказали, как предотвратить бешенство у человека. Если вас укусили, нужно тщательно промыть место контакта струёй воды с мылом, а если есть рана – обработать края 5%-ной настойкой йод. Затем наложите стерильную повязку и отправляйтесь к врачу.



- Своевременно введённая антирабическая сыворотка спасает от развития бешенства у человека. Чем раньше её введут, тем больше шансов на благополучный исход, – подчеркнули в Роспотребнадзоре.

На следующий день специалисты приступили к поголовному обследованию скота. В частности, ветеринары проверяли, нет ли у сельхозживотных укусов- Осмотр показал, что все они на сегодняшний день клинически здоровы – укусы диких зверей у них не обнаружили . Наблюдение продолжится, – подчеркнули ранее в ведомстве.В управлении Роспотребнадзора по РБ тем временем рассказали, как предотвратить бешенство у человека. Если вас укусили, нужно тщательно промыть место контакта струёй воды с мылом, а если есть рана – обработать края 5%-ной настойкой йод. Затем наложите стерильную повязку и отправляйтесь к врачу.- Своевременно введённая антирабическая сыворотка спасает от развития бешенства у человека. Чем раньше её введут, тем больше шансов на благополучный исход, – подчеркнули в Роспотребнадзоре.

На трёх сельхозстоянках в Мухоршибирском районе, где недавно выявили очаг бешенства, привили 869 животных. Об этом сообщает вайбер-группа «Мухоршибирь-инфо.24/7» со ссылкой на управление сельского хозяйства муниципального образования.Специалисты вакцинировали от бешенства крупный и мелкий рогатый скот, собак и лошадей. Наблюдение за ними продолжится до окончания карантинных мероприятий. Речь о неблагополучных пунктах в местностях Шэнэ-Тугнэ и Тугнуй.