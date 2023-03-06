38 лет, в разводе: В Бурятии составили портрет типичной женщины

Специалисты собрали «досье» на жительниц республики
Сегодня в республике, по последним данным, проживает 519 100 представительниц прекрасного пола (это более половины, или 53,1% всего населения), причём большинство – 60,5%, или 314 тысяч – в городах и городских поселениях и лишь 39,5 % (205 100) – в сёлах.
В начале 2022 года их было больше, чем мужчин, на 60 300. На 1000 дам приходилось в среднем 884 представителя сильной половины. В городах этот показатель чуть меньше – 842, в селе больше – 947. И только в возрасте до 16 лет и в трудоспособном «перевес» – в обратную сторону: на 1000 – 1052 и 1043 соответственно. Среди пенсионеров это соотношение составляет 1000 и 412 (женщин – 70,8%).
В целом же средний возраст жительниц РБ – 38,7 лет (у наших земляков – 33,8). Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в 2021 году достигла 73,8 года (у мужчин – 64,1), в том числе 74,9 (64,8) – в городе и 72 (63) – в селе.
Хотя девочек в РБ, по традиции, рождается меньше, чем мальчиков (в 2021-ом – 1000 на 1060), эта диспропорция сохраняется только до определённого момента. Устойчивое преобладание женщин начинается после 29 лет.
- Пятая часть (19,9%) всех умерших в 2021 году женщин трудоспособного возраста ушли из жизни из-за проблем с сердечно-сосудистой системой. Самая распространённая причина – ишемическая болезнь сердца, – подчеркнули в Бурятстате.
В 2021 году замуж вышли 5272 женщины, а 4547, наоборот, развелись. Уехали из Бурятии на 1300 больше, чем покинули её – 7900 (52,8 % от всех выбывших) и 6600 (48,1% от всех прибывших).
По данным переписи населения, которая прошла в 2020 году, 52,4% наших землячек когда-то состояли в браке, 19,4%, напротив, вообще не были в загсе, ещё 9,4% развелись официально, 2,1% просто разошлись со своей половинкой и 16,7% овдовели.
У 1,4% жительниц Бурятии есть послевузовское образование, у 25,4% – высшее, у 1,8% – неполное высшее, у 31,5% – среднее профессиональное, у 38,3% – общее, а у 1,6% нет даже начального общего.
- Численность женской рабочей силы в республике в III квартале 2022 года составляла 201 900 человек, – отметили в ведомстве. – Из них 190 700 (94,5%) заняты в экономике, 2,3% – руководители органов власти и управления всех уровней (включая руководителей учреждений, организаций и предприятий), 26% – специалисты высшего, 17,6% – среднего уровня квалификации и 5,3% – служащие, занятые подготовкой и оформлением документации, учётом и обслуживанием.
Ещё 29,8% трудятся в сфере торговли, охраны граждан и собственности, 1,7 % – квалифицированные работники сельского и лесного хозяйства, рыболовства и рыбоводства, 4,3% занимаются промышленностью, строительством и транспортом, 2% – операторы производственных установок и машин, сборщики и водители и 11% – неквалифицированные рабочие.
На бирже труда в конце 2022-го, по официальным данным, стояли 1700 женщин, или 56,4% от всех зарегистрированных безработных.