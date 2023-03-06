Сильнейшие пулевики России встретятся в Бурятии

Соревнования пройдут в середине марта
Столица Бурятии в очередной раз примет этап Кубка России по пулевой стрельбе. Соревнования состоятся с 16 по 23 марта.
Отборочный турнир для спортсменов из 13 субъектов России пройдёт на Центральном стадионе.
Программа соревнований:
16.03 - официальная тренировка 10м, 25м, 50м.
17.03 - открытие соревнований и официальная тренировка 10м, 25м, 50м.
с 18.03 по 23.03 - выполнение квалификационной части упражнений по заявленным дисциплинам. Финалы.
Борьба за медали будет проходить в дисциплинах: «малокалиберный пистолет», «малокалиберная винтовка», «пневматический пистолет», «пневматическая винтовка», сообщили в пресс-службе министерства спорта Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», в прошлом году в марте столица Бурятии также принимала Кубок России по пулевой стрельбе.
Возрастное ограничение 12+
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