Росгвардейцы Бурятии почтили память погибших коллег







К личному составу обратился начальник управления Росгвардии по Бурятии полковник полиции Сергей Гатилов.



- Сегодня мы все вместе скорбим, в очередной раз вспоминаем погибших при исполнении служебного и воинского долга во имя торжества закона и мира. 28 наших коллег - сотрудников вневедомственной охраны ОМОН и СОБР погибли в разное время, защищая мирных жителей, противостоя преступникам. Выражаем семьям погибших сотрудников слова благодарности и скорби, - отметил Сергей Гатилов.



К личному составу обратился начальник управления Росгвардии по Бурятии полковник полиции Сергей Гатилов.- Сегодня мы все вместе скорбим, в очередной раз вспоминаем погибших при исполнении служебного и воинского долга во имя торжества закона и мира. 28 наших коллег - сотрудников вневедомственной охраны ОМОН и СОБР погибли в разное время, защищая мирных жителей, противостоя преступникам. Выражаем семьям погибших сотрудников слова благодарности и скорби, - отметил Сергей Гатилов.









Ежегодно 6 марта проводится День памяти военнослужащих, погибших при исполнении долга по защите конституционного строя Российской Федерации. В этот день в 1996 году во время нападения боевиков на город Грозный за сутки ожесточённых боев погибли 24 военнослужащих внутренних войск Восточного округа.В Бурятии почтили память тех, кто ценой своей жизни отстоял закон и правопорядок. В память о них в территориальном управлении Росгвардии и на базе подразделений сил специального назначения прошёл памятный митинг.Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания. В знак благодарности за службу и как символ вечной памяти росгвардейцы возложили гирлянды к подножиям мемориалов.