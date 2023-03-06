Туристы предпочитают оздоравливаться в Бурятии

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Республика стала лидером в Дальневосточном федеральном округе по числу отдыхающих на тысячу жителей



Портал бронирования Санатории-России.рф представил рейтинг российских регионов по соотношению числа отдыхающих и местных жителей по итогам прошедшего года.



- В рейтинге на Дальнем Востоке победила Бурятия (31 отдыхающий на 1000 человек), что вполне ожидаемо, так как желающих отдохнуть рядом с Байкалом и при этом пройти курс лечения или укрепить здоровье всегда предостаточно, - отмечают автора рейтинга.



Второе, третье и четвёртое место заняли области, которые практически никогда не попадают наверх - Магаданская область (30), Еврейская автономная область (28), Сахалинская область (25). В конце списка Якутия (8) и Чукотка (5).



Член правления Национальной курортной ассоциации, и основатель портала Санатории-России.рф Евгений Терентьев сообщил, что в 2022 году в отечественных здравницах отдохнули и поправили здоровье 4.3% россиян или 6 млн. 243 тыс. человек. Это больше, чем в 2021 году (+ 251 тысяча). Тем не менее показатели все ещё ниже допандемийного 2019 года, когда санатории страны смогли посетить 4.5% населения России, что составило 6 млн. 704 тыс. рублей.

- Благодаря очевидному оздоровительному эффекту, потенциал роста отдыха в санаториях имеет большие перспективы. Необходимо повышать качество и сервис в современных здравницах, а также активно заниматься популяризацией отдыха в санаториях России, - отметил Евгений Терентьев.



В целом по стране самыми популярными для отдыха являются курорты Краснодарского края (323 отдыхающих на тысячу жителей), Ставрополья (226) и Крыма (213).



Рейтинг составлен на основе анализа количества отдыхающих в санаториях на тысячу жителей региона.





