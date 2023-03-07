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В Забайкалье выберут «Мисс Чита»

В Забайкалье выберут «Мисс Чита»
Общество,  Фото:pixabay.com
Стартовал приём заявок на городской конкурс красоты

В столице Забайкальского края открыт приём заявок на XI муниципальный открытый конкурс красоты, грации, творчества, социальной активности и профессионального мастерства «Мисс Чита 2023». На участие могут быть поданы как индивидуальные заявки, так и заявки от организаций, делегирующей своих представительниц.

Участницами конкурса могут быть девушки в возрасте от 18 до 30 лет, ростом от 160 см, не имеющие детей или имеющие, но не состоящие в официальном браке на момент конкурса.

Подать заявку, узнать все условия участия можно на официальной странице конкурса в соцсети «ВКонтакте».

- Каждый год вносятся новшества, интересные задания, условия, - сообщает оргкомитет конкурса. - Для нас внешняя привлекательность – это одно из условий участия, кроме этого, мы ценим внутренний духовный мир, творческий талант, профессиональное мастерство.

Возрастное ограничение: 18+.
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