Также среди лидеров рейтинга столица Якутии
Иркутск вошёл в топ-10 самых культурных городов России. Рейтинг представили эксперты Высшей школы экономики, которые разработали индекс культурного капитала городов с населением более 250 тысяч жителей. В нём — 25 показателей, которые отражают число заведений культуры, интенсивность культурной жизни, результаты заявок на гранты крупных проектов, качество академической и образовательной среды и коммуникаций.
Авторы отмечают: они оценивали культурный капитал не как совокупный ресурс отдельного города, а как возможности его накопления и использования отдельными горожанами. Учитывалось не только наличие и разнообразие «культурной» инфраструктуры в городах. Оценивалось и то, насколько охотно и часто люди ею пользуются, а также число мероприятий в сфере культуры и фестивалей, количество городских коворкингов, каналов в «YouTube» и групп во «ВКонтакте».
Топ −10
1. Петрозаводск
2. Белгород
3. Томск
4. Архангельск
5. Вологда
6. Саранск
7. Якутск
8. Калининград
9. Екатеринбург
10. Иркутск
Отметим, что «культурная столица России» Санкт-Петербург занял только 13-е место, Москва — 28-е.
- Как считают эксперты, население мегаполисов пресытились имеющимся изобилием и поэтому реже пользуются доступными им культурными благами. А в малых городах люди охотнее разбираются в интересующих их вопросах, - сообщает портал «Культура 38».
Иркутск попал в «десятку» самых культурных городов России
Общество, Фото:
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