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Колледж из Бурятии выиграл грант на обучение вожатых

Колледж из Бурятии выиграл грант на обучение вожатых
Общество,  Фото:Минобрнауки Бурятии
Это уже вторая победа на счету колледжа

В России подвели итоги конкурсного отбора среди колледжей, предлагающих обучение на бесплатной основе участникам студенческих отрядов Бурятский республиканский педагогический колледж вошёл в число победителей по программе «Вожатый» от Молодёжной общероссийской общественной организацией «Российские Студенческие Отряды» (МООО РСО, оператор).

Колледж, как отметили жюри, уже имеет хороший опыт обучения вожатых, и опыт работы с детьми, обладает нужными кадрами, и условия в колледже соответствуют всем требованиям образовательной программы.

– Колледж второй год становится победителем грантового конкурса РСО. Это результат многолетней планомерной работы всего коллектива по развитию вожатской деятельности, формированию новых студенческих отрядов, организации летнего отдыха и оздоровления детей, - рассказала директор колледжа Светлана Нимбуева.

По её словам, открытие оснащённой в соответствии с современными стандартами и технологиями новой учебно-производственной мастерской по компетенции «Вожатская деятельность» позволило колледжу расширить свои лучшие практики вожатского дела и запустить новый пакет эталонных программ по подготовке вожатых.
В рамках выигранного гранта колледж в этом году планирует дополнительно обучить 200 участников РСО, в том числе и студентов колледжа, которые будут трудоустроены в летние профильные и тематические сезоны детского центра «Дружба» колледжа и других загородных оздоровительных лагерей республики, сообщает министерство образования Бурятии.

Программа профессионального обучения стартует уже с 6 марта.



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