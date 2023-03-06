Колледж из Бурятии выиграл грант на обучение вожатых

Общество, Фото: Минобрнауки Бурятии

Это уже вторая победа на счету колледжа



В России подвели итоги конкурсного отбора среди колледжей, предлагающих обучение на бесплатной основе участникам студенческих отрядов Бурятский республиканский педагогический колледж вошёл в число победителей по программе «Вожатый» от Молодёжной общероссийской общественной организацией «Российские Студенческие Отряды» (МООО РСО, оператор).



Колледж, как отметили жюри, уже имеет хороший опыт обучения вожатых, и опыт работы с детьми, обладает нужными кадрами, и условия в колледже соответствуют всем требованиям образовательной программы.



– Колледж второй год становится победителем грантового конкурса РСО. Это результат многолетней планомерной работы всего коллектива по развитию вожатской деятельности, формированию новых студенческих отрядов, организации летнего отдыха и оздоровления детей, - рассказала директор колледжа Светлана Нимбуева.



По её словам, открытие оснащённой в соответствии с современными стандартами и технологиями новой учебно-производственной мастерской по компетенции «Вожатская деятельность» позволило колледжу расширить свои лучшие практики вожатского дела и запустить новый пакет эталонных программ по подготовке вожатых.

В рамках выигранного гранта колледж в этом году планирует дополнительно обучить 200 участников РСО, в том числе и студентов колледжа, которые будут трудоустроены в летние профильные и тематические сезоны детского центра «Дружба» колледжа и других загородных оздоровительных лагерей республики, сообщает министерство образования Бурятии.



Программа профессионального обучения стартует уже с 6 марта.







