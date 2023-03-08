Фестиваль проведут в областном центре в начале лета
С 1 по 4 июня в Иркутске пройдёт фестиваль «Байкальская неделя искусства и ремёсел». В мероприятии примут участие более 150 предприятий народных художественных промыслов, народных мастеров, мастеров декоративно-прикладного искусства, ремесленников и дизайнеров, а также некоммерческие партнёрства, ассоциации, палаты ремёсел из 25 регионов России.
Свои лучшие произведения участники представят по следующим направлениям: авторская керамика и фарфор; ювелирные изделия, эмальерное искусство; художественная обработка стекла, металла, камня; резьба и роспись по дереву и кости; кружевоплетение и вышивка, ткачество, живопись, художественная роспись по ткани, предметы интерьера и декора; художественная обработка кожи и меха; дизайнерская, этническая одежда и аксессуары.
В программе деловых мероприятий запланирована международная конференция «Культурное наследие – источник вдохновения для творчества».
- Важным аспектом на выставке станут панельные дискуссии, круглые столы, творческие встречи, семинары и презентации от известных спикеров и именитых мастеров и дизайнеров по самым актуальным темам, - сообщает выставочный портал «Total Expo».
Напомним, что презентация проекта и творческий вечер «Байкальской недели искусства и ремёсел» прошли 28 февраля в Иркутске.
В Иркутске развернётся «Байкальская неделя искусства и ремёсел»
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Дана Бонадысенко выиграла «золото» на соревнованиях по художественной гимнастике
Учащиеся республики приняли участие в торжественных мероприятиях
Участие в чемпионате Вооружённых сил примут пять родов войск
Также здесь состоится первенство Азии и Океании
Фестиваль проведут в областном центре в начале лета
В Улан-Удэ утром ожидается снег
Зрителей приглашают на международное кукольное представление
Стартовал приём заявок на городской конкурс красоты
Завершён приём заявок на международный фестиваль
Частота рейсов будет расти с начала июня
Спортсменки приедут в Забайкалье на соревнования по художественной гимнастике
В столице Бурятии прошёл этнофестиваль образовательных учреждений города
В нём приняли участие более 60 юных музыкантов
Его участниками стали учащиеся 4-11 классов
«Ветры перемен» принесли тепло началу календарной весны этого года