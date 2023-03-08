В Иркутске развернётся «Байкальская неделя искусства и ремёсел»

Фестиваль проведут в областном центре в начале лета



С 1 по 4 июня в Иркутске пройдёт фестиваль «Байкальская неделя искусства и ремёсел». В мероприятии примут участие более 150 предприятий народных художественных промыслов, народных мастеров, мастеров декоративно-прикладного искусства, ремесленников и дизайнеров, а также некоммерческие партнёрства, ассоциации, палаты ремёсел из 25 регионов России.



Свои лучшие произведения участники представят по следующим направлениям: авторская керамика и фарфор; ювелирные изделия, эмальерное искусство; художественная обработка стекла, металла, камня; резьба и роспись по дереву и кости; кружевоплетение и вышивка, ткачество, живопись, художественная роспись по ткани, предметы интерьера и декора; художественная обработка кожи и меха; дизайнерская, этническая одежда и аксессуары.



В программе деловых мероприятий запланирована международная конференция «Культурное наследие – источник вдохновения для творчества».



- Важным аспектом на выставке станут панельные дискуссии, круглые столы, творческие встречи, семинары и презентации от известных спикеров и именитых мастеров и дизайнеров по самым актуальным темам, - сообщает выставочный портал «Total Expo».



Напомним, что презентация проекта и творческий вечер «Байкальской недели искусства и ремёсел» прошли 28 февраля в Иркутске.

