Неделей ранее их было столько же
За последние семь дней – с 27 февраля по 5 марта включительно – на водопроводных сетях в столице Бурятии зафиксировали пять технологических нарушений. Об этом сообщили в МУП «Водоканал».
Всего сотрудники предприятия устранили 10 повреждений и отремонтировали 61 автоматическую водоразборную колонку. А ещё специалисты ликвидировали 39 канализационных засоров. Неделей ранее, с 20 по 27 февраля, их было ровно столько же.
В столице Бурятии устранили 39 засоров
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