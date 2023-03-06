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В столице Бурятии устранили 39 засоров

В столице Бурятии устранили 39 засоров
Общество,  Фото:МУП «Водоканал»
Неделей ранее их было столько же

За последние семь дней – с 27 февраля по 5 марта включительно – на водопроводных сетях в столице Бурятии зафиксировали пять технологических нарушений. Об этом сообщили в МУП «Водоканал».

Всего сотрудники предприятия устранили 10 повреждений и отремонтировали 61 автоматическую водоразборную колонку. А ещё специалисты ликвидировали 39 канализационных засоров. Неделей ранее, с 20 по 27 февраля, их было ровно столько же.
канализация Водоканал

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