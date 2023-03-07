Иркутск принимает фестиваль «Ешь! Люби! Байкал!»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Посетителям ресторанов-участников предложат дегустационные сеты и авторские блюда



До 30 марта в Иркутске проходит гастрономический фестиваль «Ешь! Люби! Байкал!». Цель фестиваля – представить ресторанную сферу как привлекательную составляющую туристической программы Иркутской области.



Во время фестиваля шеф-повара ресторанов-участников в меню включат тематические дегустационные сеты и авторские блюда, в состав которых входят региональные фермерские продукты, рыба, дичь, дикоросы.



В процессе приготовления фестивальных блюд будут использованы традиционные и современные кулинарные техники и специальное оборудование, а также пройдёт серия мастер-классов для развития команд ресторанов-участников.



В этом году в проект пожелали включиться 22 организации общественного питания, 20 из них – из областного центра. Организаторы хотят, чтобы в дальнейшем фестиваль стал большим региональным событием, чтобы к гастрофестивалю присоединялись рестораны территорий области.

