Посетителям ресторанов-участников предложат дегустационные сеты и авторские блюда
До 30 марта в Иркутске проходит гастрономический фестиваль «Ешь! Люби! Байкал!». Цель фестиваля – представить ресторанную сферу как привлекательную составляющую туристической программы Иркутской области.
Во время фестиваля шеф-повара ресторанов-участников в меню включат тематические дегустационные сеты и авторские блюда, в состав которых входят региональные фермерские продукты, рыба, дичь, дикоросы.
В процессе приготовления фестивальных блюд будут использованы традиционные и современные кулинарные техники и специальное оборудование, а также пройдёт серия мастер-классов для развития команд ресторанов-участников.
В этом году в проект пожелали включиться 22 организации общественного питания, 20 из них – из областного центра. Организаторы хотят, чтобы в дальнейшем фестиваль стал большим региональным событием, чтобы к гастрофестивалю присоединялись рестораны территорий области.
Иркутск принимает фестиваль «Ешь! Люби! Байкал!»
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