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На Первом канале рассказали про баргузинского соболя и байкальскую нерпу

На Первом канале рассказали про баргузинского соболя и байкальскую нерпу
Общество,  Фото:screenshot
Животные «снялись» в телепередаче «Доброе утро»

Известных байкальских животных – нерпу и соболь упомянули в телепередаче «Доброе утро» (0+) на Первом канале. Выпуск вышел в эфир третьего марта.

В рамках телепередачи рассказывали про популяцию редких животных. Баргузинский соболь входил в эту категорию вначале 20 века. Тогда пушнина маленького зверька долгое время была одним из основных источников пополнения государственной казны. В народе мех пушистого зверька называли «мягким золотом».

Особо «ценный» мех баргузинского соболя привлекал многих охотников. В результате хищнического бесконтрольного промысла в начале 20 века соболь оказался на грани исчезновения. По учётным данным в баргузинской тайге к 1915 году оставалось около 30 особей.

Для сохранения редкого животного территорию взяли под охрану и организовали первый в России - Баргузинский заповедник. Спустя 100 лет популяция была полностью восстановлена.

- Сейчас численность восстановлена. На сегодня соболь спокойно живёт и размножается на его территории, - прокомментировал директор государственного бюджетного учреждения «Заповедное Подлеморье» Михаил Овдин.

Также в кадре мелькнули байкальские нерпы. Хоть и животное на сегодня не является редким, но наравне с другими видами она охраняется в Забайкальском нацпарке и Баргузинском заповеднике. В 2021 году общая численность эндемика на озере Байкал оценивалась свыше 160 тысяч особей.



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