На Первом канале рассказали про баргузинского соболя и байкальскую нерпу

Животные «снялись» в телепередаче «Доброе утро»



Известных байкальских животных – нерпу и соболь упомянули в телепередаче «Доброе утро» (0+) на Первом канале. Выпуск вышел в эфир третьего марта.



В рамках телепередачи рассказывали про популяцию редких животных. Баргузинский соболь входил в эту категорию вначале 20 века. Тогда пушнина маленького зверька долгое время была одним из основных источников пополнения государственной казны. В народе мех пушистого зверька называли «мягким золотом».



Особо «ценный» мех баргузинского соболя привлекал многих охотников. В результате хищнического бесконтрольного промысла в начале 20 века соболь оказался на грани исчезновения. По учётным данным в баргузинской тайге к 1915 году оставалось около 30 особей.



Для сохранения редкого животного территорию взяли под охрану и организовали первый в России - Баргузинский заповедник. Спустя 100 лет популяция была полностью восстановлена.



- Сейчас численность восстановлена. На сегодня соболь спокойно живёт и размножается на его территории, - прокомментировал директор государственного бюджетного учреждения «Заповедное Подлеморье» Михаил Овдин.



Также в кадре мелькнули байкальские нерпы. Хоть и животное на сегодня не является редким, но наравне с другими видами она охраняется в Забайкальском нацпарке и Баргузинском заповеднике. В 2021 году общая численность эндемика на озере Байкал оценивалась свыше 160 тысяч особей.







