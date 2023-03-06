Животные «снялись» в телепередаче «Доброе утро»
Известных байкальских животных – нерпу и соболь упомянули в телепередаче «Доброе утро» (0+) на Первом канале. Выпуск вышел в эфир третьего марта.
В рамках телепередачи рассказывали про популяцию редких животных. Баргузинский соболь входил в эту категорию вначале 20 века. Тогда пушнина маленького зверька долгое время была одним из основных источников пополнения государственной казны. В народе мех пушистого зверька называли «мягким золотом».
Особо «ценный» мех баргузинского соболя привлекал многих охотников. В результате хищнического бесконтрольного промысла в начале 20 века соболь оказался на грани исчезновения. По учётным данным в баргузинской тайге к 1915 году оставалось около 30 особей.
Для сохранения редкого животного территорию взяли под охрану и организовали первый в России - Баргузинский заповедник. Спустя 100 лет популяция была полностью восстановлена.
- Сейчас численность восстановлена. На сегодня соболь спокойно живёт и размножается на его территории, - прокомментировал директор государственного бюджетного учреждения «Заповедное Подлеморье» Михаил Овдин.
Также в кадре мелькнули байкальские нерпы. Хоть и животное на сегодня не является редким, но наравне с другими видами она охраняется в Забайкальском нацпарке и Баргузинском заповеднике. В 2021 году общая численность эндемика на озере Байкал оценивалась свыше 160 тысяч особей.
На Первом канале рассказали про баргузинского соболя и байкальскую нерпу
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Это уже вторая победа на счету колледжа
Неделей ранее их было столько же
Местным коммунистам захотелось увековечить личность большевистского вождя
Животные «снялись» в телепередаче «Доброе утро»
Оба получили условные сроки
Им объяснили, где искать потерянные вещи
Руслан Тарасов возглавлял ТОС «Гранит»
Проблему подняли во время личных приёмов
Юбилей отметят 8 июля 2024 года
Они пристыдили власти за откровенный баннер в центре города
Об этом сообщили в Россельхознадзоре
Евгения Луковникова возмутило сверхмедленное строительство детсада в Наушках
После спортивных состязаний провели воспитательные беседы
Пока для этого не хватает контейнеров
Билеты будут продавать артисты