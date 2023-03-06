Футболисты Бурятии стали призёрами финала ДФО

В столице республики проходит окружной этап всероссийских соревнований
С 1 по 4 марта в физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ проходил первый заезд III этапа всероссийских соревнований по мини-футболу среди команд общеобразовательных организаций в 2022-2023 гг. Финал Дальневосточного федерального округа проводился в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол в школу».
По итогам сыгранных матчей места распределились следующим образом:
Девочки 2011-2012 гг.р.:
1 место - СОШ №27 (Хабаровск)
2 место - Кударинская СОШ
3 место - СОШ №14 (Подъяпольское)
Юноши 2011-2012 гг.р.:
1 место - ЦО «Вектор» (Владивосток)
2 место - СОШ №5 (Троицкое)
3 место - ФМШ №56 (Улан-Удэ)
Девочки 2009-2010 гг.р.:
1 место - СШ №12 (Петропавловск-Камчатский)
2 место - Кударинская СОШ
3 место - СОШ №27 (Хабаровск)
Юноши 2009-2010 гг.р.:
1 место - СОШ №74 (Владивосток)
2 место - Февральская СОШ
3 место - СОШ №5 (Гусиноозёрск)
Как сообщает пресс-служба федерации футбола РБ, 6 марта в Улан-Удэ стартует второй заезд финала Дальневосточного федерального округа. Участие примут юноши 2007-2008 гг.р., девушки 2007-2008 гг.р., юноши 2005-2006 гг.р., девушки 2005-2006 гг.р.
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