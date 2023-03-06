В театре Улан-Удэ выберут артистов и спектакль года

За «Звёзд МХТ» отдадут свои голоса зрители



В столице Бурятии пройдёт зрительское голосование «Звезда МХТ» в рамках Всемирного дня театра. Руководство молодёжного художественного театра Улан-Удэ к этому дню наградит своих сотрудников и вручит дипломы в номинациях «Актриса года по мнению зрителей», «Актёр года по мнению зрителей», «Спектакль года по мнению зрителей» за 2022 год.



Зрители путём голосования выберут любимых артистов и любимый спектакль. Голосование стартовало 3 марта и продлится до 23 марта. Отдать свой голос можно через ссылку в группе МХТ в соцсети «ВКонтакте».



Как сообщает пресс-служба театра, Всемирный день театра ежегодно отмечается 27 марта.

