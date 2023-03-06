Пассажиры поголовно забывают в аэропорту Улан-Удэ коляски



Директор международного аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев рассказал, что иногда оставляют в аэропорту прилетающие и улетающие пассажиры. В списке – рюкзаки, сумки, зонтики, пакеты с одеждой, переноски для животных и детские коляски. Всё это лежит на полках в специальной камере хранения.



- Вещи оставляют часто. Находим их и на аэровокзале, и на борту самолёта. Особенно удивляют оставленные детские коляски, – отметил руководитель воздушной гавани в своём telegram-канале. – В аэропорту «Байкал», и любом другом месте, есть камера хранения. У нас здесь очень много вещей, которые просто оставили и не вернулись за ними. Много детских колясок. Приезжайте, пожалуйста, мы вам вернём их.









Ранее в МУП «Городские маршруты» пояснили , где жители бурятской столицы могут найти вещи, забытые в автобусах. Люди оставляют их в муниципальном транспорте круглый год – «ассортимент» меняется только в зависимости от сезона. Зимой это, как правило, варежки, перчатки и шапки. После окончания смены водители сдают находки в диспетчерскую, где они и «дожидаются» своих хозяев. К каждой, кстати, прикрепляют бирку с информацией, когда и в каком именно автобусе её обнаружили.









