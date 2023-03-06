06 марта

05 марта

Популярное

Пассажиры поголовно забывают в аэропорту Улан-Удэ коляски

Пассажиры поголовно забывают в аэропорту Улан-Удэ коляски
Общество,  Фото:скриншот с видео в telegram-канале Д. Гармаева
Им объяснили, где искать потерянные вещи

Директор международного аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев рассказал, что иногда оставляют в аэропорту прилетающие и улетающие пассажиры. В списке – рюкзаки, сумки, зонтики, пакеты с одеждой, переноски для животных и детские коляски. Всё это лежит на полках в специальной камере хранения.

- Вещи оставляют часто. Находим их и на аэровокзале, и на борту самолёта. Особенно удивляют оставленные детские коляски, – отметил руководитель воздушной гавани в своём telegram-канале. – В аэропорту «Байкал», и любом другом месте, есть камера хранения. У нас здесь очень много вещей, которые просто оставили и не вернулись за ними. Много детских колясок. Приезжайте, пожалуйста, мы вам вернём их.

Ранее в МУП «Городские маршруты» пояснили, где жители бурятской столицы могут найти вещи, забытые в автобусах. Люди оставляют их в муниципальном транспорте круглый год – «ассортимент» меняется только в зависимости от сезона. Зимой это, как правило, варежки, перчатки и шапки. После окончания смены водители сдают находки в диспетчерскую, где они и «дожидаются» своих хозяев. К каждой,  кстати, прикрепляют бирку с информацией, когда и в каком именно автобусе её обнаружили.


 

Аэропорт "Байкал"

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии решили создать движение имени Сталина
В Бурятии решили создать движение имени Сталина
Общество, 06.03.2023
Местным коммунистам захотелось увековечить личность большевистского вождя
На Первом канале рассказали про баргузинского соболя и байкальскую нерпу
На Первом канале рассказали про баргузинского соболя и байкальскую нерпу
Общество, 06.03.2023
Животные «снялись» в телепередаче «Доброе утро»
Пассажиры поголовно забывают в аэропорту Улан-Удэ коляски
Пассажиры поголовно забывают в аэропорту Улан-Удэ коляски
Общество, 06.03.2023
Им объяснили, где искать потерянные вещи
В Улан-Удэ простятся с погибшим мобилизованным
В Улан-Удэ простятся с погибшим мобилизованным
Общество, 06.03.2023
 Руслан Тарасов возглавлял ТОС «Гранит»
В Улан-Удэ осуждённые сообщили о некачественном медобслуживании
В Улан-Удэ осуждённые сообщили о некачественном медобслуживании
Общество, 06.03.2023
Проблему подняли во время личных приёмов  
Улан-удэнцев возмутила уличная реклама амортизаторов с полуголой девушкой
Улан-удэнцев возмутила уличная реклама амортизаторов с полуголой девушкой
Общество, 06.03.2023
Они пристыдили власти за откровенный баннер в центре города
В Иркутском аэропорту досмотрено более 1500 шкурок соболя
В Иркутском аэропорту досмотрено более 1500 шкурок соболя
Общество, 06.03.2023
Об этом сообщили в Россельхознадзоре
Зампред правительства Бурятии отчитал руководство Кяхтинского района
Зампред правительства Бурятии отчитал руководство Кяхтинского района
Общество, 06.03.2023
Евгения Луковникова возмутило сверхмедленное строительство детсада в Наушках
В колонии в Бурятии прошли соревнования по футболу и тяжёлой атлетике
В колонии в Бурятии прошли соревнования по футболу и тяжёлой атлетике
Общество, 06.03.2023
После спортивных состязаний провели воспитательные беседы
Раздельный сбор мусора планируют ввести во всех регионах
Раздельный сбор мусора планируют ввести во всех регионах
Общество, 06.03.2023
Пока для этого не хватает контейнеров
В Улан-Удэ преимущественно без осадков
В Улан-Удэ преимущественно без осадков
Общество, 06.03.2023
Днём по республике -1, +4, местами -6,-11, по юго-западу и югу при ясном небе до +9
Жителей Бурятии предупреждают о разрывах и трещинах на льду Байкала
Жителей Бурятии предупреждают о разрывах и трещинах на льду Байкала
Общество, 05.03.2023
На изменение структуры льда, его подвижки и расхождения повлияло повышение дневных температур воздуха и усиление ветра

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^