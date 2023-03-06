Двое мобилизованных братьев из Бурятии погибли на СВО в один день

Их посмертно представили к ордену Мужества





Двое мобилизованных братьев из Тункинского района – Дмитрий Даданов и Игорь Даданов – погибли 22 февраля во время специальной военной операции на Украине. Минувшей осенью они попали под объявленную в стране частичную мобилизацию – обоих призвали на СВО в один день – 22 сентября. Наших земляков посмертно представили к ордену Мужества.Дмитрий был старше Игоря на пять лет. Он родился 27 ноября 1984 года в Слюдянке (Иркутская область). В 2002-ом окончил СОШ в тункинском селе Жемчуг. Первую специальность получил в 2005-ом в Сибирском государственном университете телекоммуникаций и информатики. Затем ушёл в армию.Служил он в воздушно-десантных войсках в новосибирском городе Бердск. Зарекомендовал себя как дисциплинированный военнослужащий. Добросовестно и профессионально относился к выполнению воинского долга, участвовал в различных соревнованиях по военно-прикладным видам спорта и занимал на них призовые места.В декабре 2007-го вернулся домой и обосновался в Улан-Удэ. Трудовую деятельность начал в 2008-ом. Работал на локомотивовагоноремонтном заводе, в МБУ «Горсвет» и на Улан-Удэнском домостроительном комбинате. В 2015-ом получил диплом о высшем образовании по профилю «Электрооборудование и электротехнологии»т в Бурятской государственной сельхозакадемии.Дмитрия запомнили как ответственного, любознательного и интересного человека и мастера на все руки. В последние годы жизни он возглавлял территориальное общественное самоуправление (ТОС) «126 микрорайон» в Улан-Удэ. У него остались мать, отец, два брата, супруга и двое несовершеннолетних детей – сын и дочка.Игорь Даданов родился в Жемчуге 17 октября 1989 года. После школы поступил в училище олимпийского резерва в столице Бурятии, где посещал секцию тхэквондо. Он подавал большие надежды в этом виде спорта. Затем ещё год учился в Китае и позже поступил в высший университет при монастыре «Гандантэгченлин» в Монголии.В 2012 году приехал на родину и в течение года практиковался по специальности, полученной за границей, одновременно помогая в строительстве дацана «Гандан Жамба Лин». В 2013-ом его призвали в армию. Игорь отправился в соседнюю Читу и служил в танковых войсках. Показал себя с положительной стороны – как грамотный и дисциплинированный военнослужащий.Он был человеком с доброй душой, воспитанным и справедливым и очень разносторонней личностью – умел рисовать, петь, играть на гитаре. У погибшего остались родители, жена две дочки и двое братьев, сообщается в вайбер-группе «Тунка-инфо.24/7». Глава Тункинского района Чингис Маншеев выразил глубокие соболезнования родным и близким братьев.