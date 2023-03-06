В Улан-Удэ простятся с погибшим мобилизованным

Руслан Тарасов возглавлял ТОС «Гранит»
Руслан Евгеньевич погиб 13 февраля 2023 года в ходе специальной военной операции при исполнении воинского долга, получив ранение, не совместимое с жизнью. Об этом сообщили в администрации Улан-Удэ.
В 2018-м году он организовал и возглавил ТОС «Гранит» в микрорайоне Шишковка города Улан-Удэ и за это время успел сделать многое для всех жителей: организовал и построил совместными усилиями детскую площадку на улице Водопадная, занимался благоустройством ТОСа, организовывал субботники, высадку зелёных насаждений вокруг детской площадки, получил грант на строительство футбольного поля для жителей и молодёжи на лыжной базе, вывозил команду на «Байкальскую рыбалку» (0+), решал вопросы с транспортной доступностью для микрорайона, организовывал праздники и подарки для детей, конкурсы рисунков в ТОСе, принимал активное участие в мероприятиях города и республики, всегда наводил порядок и никогда не отказывал в помощи.
За его общественную работу на благо города и горожан в августе 2022 года на III Республиканском фестивале территориального общественного самоуправления глава Бурятии Алексей Цыденов вручил ему нагрудный знак «Лидер ТОС». Такие знаки в столице Бурятии получили лишь три человека.
Тогда Руслан Тарасов сказал, что его ТОС «Гранит» насчитывает около 200 человек, которые «делают окружающий нас мир лучше».
Руслан Евгеньевич родился 9 сентября 1980 года, окончил среднюю школу № 48 г. Улан-Удэ, затем ВСГИК и всю жизнь стремился сделать лучше свой родной район.
Руслан Тарасов был призван в первый день мобилизации 21 сентября 2022 года в звании сержанта.
- Администрация города Улан-Удэ от имени всех горожан приносит самые глубокие соболезнования родным и близким, коллегам и друзьям! Руслан Евгеньевич всегда останется в памяти всех, кто его знал, лидером, ведущим за собой. Светлая память Герою! – сообщили в пресс-службе.
Прощание состоится сегодня, 4 марта, в 11:00 на лукодроме.
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