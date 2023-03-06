06 марта

05 марта

Популярное

В Улан-Удэ простятся с погибшим мобилизованным

В Улан-Удэ простятся с погибшим мобилизованным
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Руслан Тарасов возглавлял ТОС «Гранит»

Руслан Евгеньевич погиб 13 февраля 2023 года в ходе специальной военной операции при исполнении воинского долга, получив ранение, не совместимое с жизнью. Об этом сообщили в администрации Улан-Удэ.

В 2018-м году он организовал и возглавил ТОС «Гранит» в микрорайоне Шишковка города Улан-Удэ и за это время успел сделать многое для всех жителей: организовал и построил совместными усилиями детскую площадку на улице Водопадная, занимался благоустройством ТОСа, организовывал субботники, высадку зелёных насаждений вокруг детской площадки, получил грант на строительство футбольного поля для жителей и молодёжи на лыжной базе, вывозил команду на «Байкальскую рыбалку» (0+), решал вопросы с транспортной доступностью для микрорайона, организовывал праздники и подарки для детей, конкурсы рисунков в ТОСе, принимал активное участие в мероприятиях города и республики, всегда наводил порядок и никогда не отказывал в помощи.

За его общественную работу на благо города и горожан в августе 2022 года на III Республиканском фестивале территориального общественного самоуправления глава Бурятии Алексей Цыденов вручил ему нагрудный знак «Лидер ТОС». Такие знаки в столице Бурятии получили лишь три человека.

Тогда Руслан Тарасов сказал, что его ТОС «Гранит» насчитывает около 200 человек, которые «делают окружающий нас мир лучше».

Руслан Евгеньевич родился 9 сентября 1980 года, окончил среднюю школу № 48 г. Улан-Удэ, затем ВСГИК и всю жизнь стремился сделать лучше свой родной район.

Руслан Тарасов был призван в первый день мобилизации 21 сентября 2022 года в звании сержанта.

- Администрация города Улан-Удэ от имени всех горожан приносит самые глубокие соболезнования родным и близким, коллегам и друзьям! Руслан Евгеньевич всегда останется в памяти всех, кто его знал, лидером, ведущим за собой. Светлая память Герою! – сообщили в пресс-службе.

Прощание состоится сегодня, 4 марта, в 11:00 на лукодроме.
смерть

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Улан-удэнцев возмутила уличная реклама амортизаторов с полуголой девушкой
Улан-удэнцев возмутила уличная реклама амортизаторов с полуголой девушкой
Общество, 06.03.2023
Они пристыдили власти за откровенный баннер в центре города
В Иркутском аэропорту досмотрено более 1500 шкурок соболя
В Иркутском аэропорту досмотрено более 1500 шкурок соболя
Общество, 06.03.2023
Об этом сообщили в Россельхознадзоре
Зампред правительства Бурятии отчитал руководство Кяхтинского района
Зампред правительства Бурятии отчитал руководство Кяхтинского района
Общество, 06.03.2023
Евгения Луковникова возмутило сверхмедленное строительство детсада в Наушках
В колонии в Бурятии прошли соревнования по футболу и тяжёлой атлетике
В колонии в Бурятии прошли соревнования по футболу и тяжёлой атлетике
Общество, 06.03.2023
После спортивных состязаний провели воспитательные беседы
Раздельный сбор мусора планируют ввести во всех регионах
Раздельный сбор мусора планируют ввести во всех регионах
Общество, 06.03.2023
Пока для этого не хватает контейнеров
В Улан-Удэ преимущественно без осадков
В Улан-Удэ преимущественно без осадков
Общество, 06.03.2023
Днём по республике -1, +4, местами -6,-11, по юго-западу и югу при ясном небе до +9
Жителей Бурятии предупреждают о разрывах и трещинах на льду Байкала
Жителей Бурятии предупреждают о разрывах и трещинах на льду Байкала
Общество, 05.03.2023
На изменение структуры льда, его подвижки и расхождения повлияло повышение дневных температур воздуха и усиление ветра

Жительница Бурятии ограбила собутыльника
Жительница Бурятии ограбила собутыльника
Общество, 05.03.2023
Ранее она была неоднократно судима и дважды отбывала наказание в местах лишения свободы
Международные рейсы из Тувы в Китай и Монголию планируют запустить в 2024 году
Международные рейсы из Тувы в Китай и Монголию планируют запустить в 2024 году
Общество, 05.03.2023
Это станет возможным после введения в эксплуатацию международного терминала в аэропорту Кызыла
Жителей Бурятии просят подарить книги сельской библиотеке
Жителей Бурятии просят подарить книги сельской библиотеке
Общество, 05.03.2023
В результате пожара в доме культуры было уничтожено более 7 тысяч книг  
В Северо-Байкальском районе Бурятии лавиноопасно
В Северо-Байкальском районе Бурятии лавиноопасно
Общество, 05.03.2023
Сохраняется риск схода снежных масс в горах Кабанского, Курумканского, Муйского, Окинского и Тункинского районов

В улан-удэнской школе прошёл открытый экоурок
В улан-удэнской школе прошёл открытый экоурок
Общество, 05.03.2023
Учащимся рассказали, как можно вырастить сосну дома

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^