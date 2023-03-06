Гонки на Байкале были отмечены в нацкалендаре событий
Национальный календарь событий «EventsInRussia.com» завершил конкурсный отбор «Топ-50 лучших событий года». В этом году было подано более 1000 заявок из 70 регионов России, в том числе 8 из Бурятии.
Согласно результатам в число победителей вошёл крупнейший в России международный фестиваль скорости на льду «Байкальская миля» (6+). Фестиваль скорости состоится в Бурятии уже на этой неделе 9-11 марта и примет сотни команд, чтобы совершить новый рекорд на льду Байкала. Об этом сообщает пресс-служба министерства туризма РБ.
Возрастное ограничение: 6+.
Фестиваль в Бурятии вошёл в «Топ-50 лучших событий года»
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