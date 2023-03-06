В Улан-Удэ осуждённые сообщили о некачественном медобслуживании









Старший помощник прокурора республики по надзору за соблюдением законов при исполнении уголовных наказаний Евгений Зимирев, Бурятский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Артём Шишов совместно с заместителем начальника управления Федеральной службы исполнения наказаний России по республике Алексеем Кочетовым и представителями исправительного учреждения провели личный приём осуждённых, отбывающих наказание в улан-удэнской исправительной колоний № 2.- Осуждённые обратились по вопросам некачественного медицинского обслуживания, пенсионного обеспечения, предоставления жилья сиротам. Выразили несогласие с ходом расследования уголовных дел, интересовались порядком обжалования судебных решений, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.Всем обратившимся даны разъяснения законодательства. По четырём заявлениям организованы проверки.Совместное мероприятие проведено с целью профилактики рецидивной преступности, успешной ресоциализации и адаптации лиц, освобождающихся из мест лишения свободы.