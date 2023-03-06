06 марта

05 марта

Популярное

В Улан-Удэ осуждённые сообщили о некачественном медобслуживании

В Улан-Удэ осуждённые сообщили о некачественном медобслуживании
Общество,  Фото:прокуратура РБ
Проблему подняли во время личных приёмов

Старший помощник прокурора республики по надзору за соблюдением законов при исполнении уголовных наказаний Евгений Зимирев, Бурятский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Артём Шишов совместно с заместителем начальника управления Федеральной службы исполнения наказаний России по республике Алексеем Кочетовым и представителями исправительного учреждения провели личный приём осуждённых, отбывающих наказание в улан-удэнской исправительной колоний № 2.

- Осуждённые обратились по вопросам некачественного медицинского обслуживания, пенсионного обеспечения, предоставления жилья сиротам. Выразили несогласие с ходом расследования уголовных дел, интересовались порядком обжалования судебных решений, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.


Всем обратившимся даны разъяснения законодательства. По четырём заявлениям организованы проверки.

Совместное мероприятие проведено с целью профилактики рецидивной преступности, успешной ресоциализации и адаптации лиц, освобождающихся из мест лишения свободы.

осужденные прокуратура УФСИН

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Улан-удэнцев возмутила уличная реклама амортизаторов с полуголой девушкой
Улан-удэнцев возмутила уличная реклама амортизаторов с полуголой девушкой
Общество, 06.03.2023
Они пристыдили власти за откровенный баннер в центре города
В Иркутском аэропорту досмотрено более 1500 шкурок соболя
В Иркутском аэропорту досмотрено более 1500 шкурок соболя
Общество, 06.03.2023
Об этом сообщили в Россельхознадзоре
Зампред правительства Бурятии отчитал руководство Кяхтинского района
Зампред правительства Бурятии отчитал руководство Кяхтинского района
Общество, 06.03.2023
Евгения Луковникова возмутило сверхмедленное строительство детсада в Наушках
В колонии в Бурятии прошли соревнования по футболу и тяжёлой атлетике
В колонии в Бурятии прошли соревнования по футболу и тяжёлой атлетике
Общество, 06.03.2023
После спортивных состязаний провели воспитательные беседы
Раздельный сбор мусора планируют ввести во всех регионах
Раздельный сбор мусора планируют ввести во всех регионах
Общество, 06.03.2023
Пока для этого не хватает контейнеров
В Улан-Удэ преимущественно без осадков
В Улан-Удэ преимущественно без осадков
Общество, 06.03.2023
Днём по республике -1, +4, местами -6,-11, по юго-западу и югу при ясном небе до +9
Жителей Бурятии предупреждают о разрывах и трещинах на льду Байкала
Жителей Бурятии предупреждают о разрывах и трещинах на льду Байкала
Общество, 05.03.2023
На изменение структуры льда, его подвижки и расхождения повлияло повышение дневных температур воздуха и усиление ветра

Жительница Бурятии ограбила собутыльника
Жительница Бурятии ограбила собутыльника
Общество, 05.03.2023
Ранее она была неоднократно судима и дважды отбывала наказание в местах лишения свободы
Международные рейсы из Тувы в Китай и Монголию планируют запустить в 2024 году
Международные рейсы из Тувы в Китай и Монголию планируют запустить в 2024 году
Общество, 05.03.2023
Это станет возможным после введения в эксплуатацию международного терминала в аэропорту Кызыла
Жителей Бурятии просят подарить книги сельской библиотеке
Жителей Бурятии просят подарить книги сельской библиотеке
Общество, 05.03.2023
В результате пожара в доме культуры было уничтожено более 7 тысяч книг  
В Северо-Байкальском районе Бурятии лавиноопасно
В Северо-Байкальском районе Бурятии лавиноопасно
Общество, 05.03.2023
Сохраняется риск схода снежных масс в горах Кабанского, Курумканского, Муйского, Окинского и Тункинского районов

В улан-удэнской школе прошёл открытый экоурок
В улан-удэнской школе прошёл открытый экоурок
Общество, 05.03.2023
Учащимся рассказали, как можно вырастить сосну дома

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^