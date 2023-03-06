Улан-удэнцев возмутила уличная реклама амортизаторов с полуголой девушкой

Они пристыдили власти за откровенный баннер в центре города





Недавно в паблике «Отзывы 03» во «ВКонтакте» разместили фото, сделанное на одной из улиц бурятской столицы. На снимке – рекламный баннер от магазина автозапчастей, посвящённый амортизаторам. Улан-удэнцев возмутило, что на нём красуется девушка-блондинка не то в купальнике, не то в нижнем белье. Одета она весьма откровенно.





Автор поста, пожелавший остаться неизвестным, пристыдил ответственных лиц.





- Не стыдно за такие рекламные щиты в самом центре? Ребятишки смотрят, гости смеются над нашим убогим городишком. Везде бардак, деревья пилят зачем-то, но, видимо, чтобы как-то украсить улицы, разрешили такой баннер, – говорится в публикации.





Анонимный автор добавил: если директор компании «так любит блондинок, пусть они работают у него в офисе и магазинах», а «не красуются» на уличных баннерах.





Многие подписчики пост поддержали и заявили, что в Улан-Удэ вообще часто встречается подобная реклама.





- В нашем городе с фантазией туговато, к сожалению. Это относится не только к этому магазину. Их много. Нет креатива, оригинальности, изюминки, – констатировала одна из участниц сообщества.





- Сейчас и без того хватает пошлости. Не хотелось бы, чтобы мой семилетний сын смотрел на такой рекламный щит, ибо в дальнейшем он будет думать, что это – в порядке вещей, – подчеркнула другая.





Впрочем, некоторые интернет-пользователи отметили: ничего особенного здесь нет – мол, «что в этом такого, девушку в купальнике никто не видел?». И добавили, что земляки «делают из мухи слона».