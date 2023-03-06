Об этом сообщили в Россельхознадзоре
В феврале в международном аэропорту «Иркутск» государственными инспекторами управления Россельхознадзора проконтролировано при внутрироссийских перевозках 1505 шкурок соболя. Ценный мех отправлен в Санкт-Петербург.
Также проверено более 5,6 тонн рыбы и морепродуктов, поступивших из Москвы, Санкт-Петербурга, Приморского, Камчатского, Хабаровского краёв, Ленинградской и Московской областей, 42 888 суточных цыплят из Тульской области, 355 попугаев из Забайкальского края, 5480 аквариумных рыбок из Москвы, Санкт-Петербурга, 300 пресмыкающихся из Московской области.
При международных перевозках погрузку прошли 18 собак и 6 кошек в Таиланд, Израиль, Черногорию, Турцию, Монголию, Узбекистан, Израиль, Египет, а также 13 кг мускуса (струи) кабарги в Корею. Кроме того, в Монголию отравлено более 1,2 миллиона куриных пищевых яиц.
На рейсах, прибывающих из зарубежных стран и стран СНГ, изъято и уничтожено 112 партий, 143 кг продукции без разрешений и ветеринарных сопроводительных документов в соответствии с запретом ввоза на территорию России грузов, подлежащих ветеринарному контролю. Должностными лицами надзорного ведомства наложено более 90 административных штрафов, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
В Иркутском аэропорту досмотрено более 1500 шкурок соболя
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