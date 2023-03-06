Путин подписал указ о праздновании 50-летия с начала строительства БАМа

Юбилей отметят 8 июля 2024 года



Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2024 году 50-летия с начала строительства Байкало-Амурской магистрали (БАМ). Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Полувековой юбилей БАМ отметит 8 июля.

Президент постановил провести в 2024 году мероприятия, посвященные празднованию 50-летия начала строительства Байкало-Амурской магистрали. Правительство обязано за три месяца образовать оргкомитет по подготовке мероприятий. Минтранс России должен обеспечить финансирование за счет бюджетных средств и внебюджетных источников.

Властям регионов рекомендовано принять участие в подготовке юбилея БАМа.

Байкало-Амурская магистраль - железная дорога в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Это второй магистральный (всместе с Трансибом) железнодорожный выход России к Тихому океану.