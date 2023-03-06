Днём по республике -1, +4, местами -6,-11, по юго-западу и югу при ясном небе до +9
По данным Бурятского гидрометцентра, 6 марта по республике: ночью переменная облачность, морозная, преимущественно без осадков погода, днём местами небольшой снег. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -13,-18, местами -23,-28, днём -1, +4, местами -6,-11, по юго-западу и югу при ясном небе до +9.
В Улан-Удэ преимущественно без осадков. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура ночью -14,-16, днём около 0.
В Улан-Удэ преимущественно без осадков
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