Днём по республике -1, +4, местами -6,-11, по юго-западу и югу при ясном небе до +9



По данным Бурятского гидрометцентра, 6 марта по республике: ночью переменная облачность, морозная, преимущественно без осадков погода, днём местами небольшой снег. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -13,-18, местами -23,-28, днём -1, +4, местами -6,-11, по юго-западу и югу при ясном небе до +9.



В Улан-Удэ преимущественно без осадков. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура ночью -14,-16, днём около 0.



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