Женщину задержали в Тюмени
В Иркутской области перед судом предстанет женщина, 17 лет скрывавшаяся от следствия за убийство соперницы.
В Усть-Илимске завершено расследование уголовного дела в отношении 49-летней уроженки одной из стран ближнего зарубежья. Она обвиняется в убийстве.
По версии следствия, в октябре 2005 года обвиняемая пришла на встречу с женщиной, которая на протяжении нескольких месяцев проживала с её мужем. В ходе ссоры на почве ревности она вооружилась топором и нанесла множественные удары в область головы, шеи, рук и груди своей сопернице. Смерть потерпевшей наступила на месте происшествия.
Тогда подозреваемую в убийстве задержали, однако суд не поместил её под стражу, а отпустил под залог. Женщина, находясь на свободе, скрылась от органов предварительного следствия.
- В ходе оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий следователям СК, криминалистам при взаимодействии с сотрудниками уголовного розыска удалось установить место проживания подозреваемой. Женщину задержали в Тюмени и этапировали в Иркутскую область, - сообщили в СУ СК РФ по Иркутской области.
В настоящее время уголовное дело с утверждённым прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
В Усть-Илимске осудят женщину, 17 скрывавшуюся от следствия за убийство соперницы
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