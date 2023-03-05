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Жителей Бурятии просят подарить книги сельской библиотеке

Жителей Бурятии просят подарить книги сельской библиотеке
Общество,  Фото:pixabay.com
В результате пожара в доме культуры было уничтожено более 7 тысяч книг

Жителей Селенгинского района просят помочь с восстановлением книжного фонда Жаргалантуйской сельской библиотеки. Дом культуры сгорел в декабре 2022 года

Огнём было уничтожено более 7600 экземпляров книг.

- Просим приносить новые книги: детскую литературу, произведения современных русских и зарубежных авторов, детективы, историческую литературу, научно-популярную, мемуары новые или изданные за последние восемь лет в межпоселенческую центральную библиотеку (Гусиноозёрск, ул Гагарина 5, корпус 1) с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00 часов, в субботу с 10:00 до 17:00 часов, - сообщается в группе «Селенга-инфо.24/7». 
книги библиотека

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