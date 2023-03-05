Сохраняется риск схода снежных масс в горах Кабанского, Курумканского, Муйского, Окинского и Тункинского районов
По данным Бурятского гидрометцентра, в период с 08.00 5 марта по 08.00 6 марта в Северо-Байкальском районе возможен сход снежных лавин. В связи с этим, туристам рекомендуют воздержаться от походов. Также сохраняется риск схода снежных масс в горах Кабанского, Курумканского, Муйского, Окинского и Тункинского районов.
- Снежная лавина — это тяжёлая масса снега, падающая или соскальзывающая с крутых склонов гор. Как правило, сход снега происходит со склонов крутизной более 30 градусов, если склон без кустарника и деревьев - при крутизне более 20 градусов. При крутизне более 45 градусов лавины сходят практически при каждом снегопаде, - отметили в Главном управлении МЧС России по Бурятии.
Следует помнить, что влияние на устойчивость снежных масс оказывают: сильный снег, метель, дождь, оттепели или приход тёплых ветров, повышение влажности воздуха, а также наступление холодов после тёплой погоды.
В Северо-Байкальском районе Бурятии лавиноопасно
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