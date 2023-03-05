Жительница Бурятии ограбила собутыльника

Ранее она была неоднократно судима и дважды отбывала наказание в местах лишения свободы



Утром 2 марта в полицию в Селенгинском районе поступило заявление от 50-летнего мужчины о том, что его ограбила малознакомая женщина, с которой он познакомился на одной из улиц Гусиноозёрска.



Вместе с 33-летней гражданкой потерпевший ночью отправился распивать спиртное у её друзей, где между ними произошла ссора. Конфликт, окончившийся грабежом, случился, когда приятели горожанки уснули.



Так, женщина повалила своего оппонента на пол и, обыскав, вынула из кармана куртки портмоне. Забрав из кошелька 10 тысяч рублей, она покинула жильё. Чужие деньги жительница Гусиноозёрска потратила на покупку продуктов питания и спиртных напитков.



В отдел полиции она явилась уже сама, поняв, что её разыскивают полицейские, и призналась в содеянном. Причинённый ущерб подозреваемая обещала возместить в ближайшее время.



- Отметим, ранее она была неоднократно судима и дважды отбывала наказание в местах лишения свободы. Последние судимости злоумышленница получила за кражу и разбойное нападение, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Возбуждено уголовное дело.