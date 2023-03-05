Это станет возможным после введения в эксплуатацию международного терминала в аэропорту Кызыла
Международные рейсы из Кызыла в Улан-Батор (Монголия) и в Урумчи (Китай) планируется запустить в 2024 году. Об этом сообщает ТАСС.
- В планах в 2024 году запустить международные рейсы из Кызыла в Монголию - в Улан-Батор и из Кызыла в Урумчи. Это город в Синьцзян-Уйгурском районе Китая. Уже ведём переговоры по этому вопросу с Минтрансом, - сообщил глава Тувы Владислав Ховалыг во время Красноярского экономического форума.
По словам главы республики, это станет возможным после введения в эксплуатацию международного терминала в аэропорту Кызыла. Событие запланировано на декабрь 2023 года.
Первые международные рейсы из Кызыла в Китай и Монголию планировалась организовать ещё в 2019 году. Перелёты в Улан-Батор должна была осуществлять монгольская авиакомпания «Хунну Эйр». Однако тогда авиасообщение не наладили по техническим причинам.
Красноярский экономический форум «Время Сибири» проходил 1-3 марта в гибридном формате. Основной площадкой являлся Сибирский федеральный университет, выездные студии форума работали в Москве, Пекине и Астане.
Международные рейсы из Тувы в Китай и Монголию планируют запустить в 2024 году
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