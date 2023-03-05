В улан-удэнской школе прошёл открытый экоурок

Учащимся рассказали, как можно вырастить сосну дома



В начале открытого экоурока по теме «Хвойные деревья» учащиеся школы № 25 Улан-Удэ выступили перед одноклассниками с небольшими докладами об интересных фактах о распространённых хвойных деревьях – лиственнице, сосне, кедре, ели и пихте. «Выступающие рассказали не только о применении древесины этих пород в быту человека, но и о культурном значении некоторых деревьев и исторических фактах», - сообщает пресс-служба Центра защиты леса Бурятии.



Затем сотрудница центра рассказала, как можно вырастить сеянец сосны дома.



После каждому учащемуся вручили одноразовые кашпо с грунтом, семена сосны, и сотрудница Центра защиты леса Бурятии Мария Артёмова помогла детям посеять семена. В завершение урока она ответила на все интересующие учеников вопросы. После урока каждый ребёнок забрал свою будущую сосну с собой.



