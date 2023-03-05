Жертвами аферистов за неделю стали 32 человека
Жертвами интернет-преступников по состоянию на 3 марта 2023 года стали 255 жителей республики (+32 за последнюю неделю). Причинённый ущерб составил 61,3 млн рублей (+7,6 млн рублей за последнюю неделю). Об этом сообщили в прокуратуре Бурятии.
Наибольшая сумма похищенных средств за последнюю неделю составила 998 тысяч рублей.
Так, жительнице посёлка Онохой Заиграевского района на сотовый телефон поступил звонок неустановленного лица. Звонивший представился сотрудником банка и пояснил женщине, что мошенники оформили кредит на её имя. Чтобы сохранить кредитные деньги, необходимо внести средства на указанный звонившим счёт. Потерпевшая исполнила предложение афериста, оформила кредит на сумму 998 тысяч рублей и перевела деньги на счёт мошенника.
В целях завладения средствами преступники использовали страницы социальных сетей (Одноклассники, ВКонтакте), обманывали потерпевших при совершении сделок купли-продажи, обмена товаров через интернет-сайты.
Злоумышленники представлялись: сотрудниками банков; полицейскими, работниками прокуратуры, сотрудниками ФСБ; покупателями (продавцами) товаров (услуг); знакомыми; представителями компаний, предоставляющих инвестиционные услуги.
Они сообщали, что произошло снятие денег; оформлен кредит; необходимо получить компенсацию; предлагали дополнительный заработок.
Жительница Бурятии перевела мошенникам почти миллион рублей
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