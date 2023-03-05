В Улан-Удэ усилили подсыпку дорог и тротуаров

В мэрии отметили, что особое внимание уделяется теневым сторонам города, пешеходным переходам, перекрёсткам и крутым спускам и подъёмам



В связи с обильным таянием снега Комбинат по благоустройству непрерывно подсыпает городские дороги и тротуары. Особое внимание уделяется теневым сторонам города, пешеходным переходам, перекрёсткам и крутым спускам и подъёмам. Также в круглосуточном режиме ведётся уборка и вывоз снега с улиц.



- Днём снег активно тает, а ближе к вечеру начинает замерзать, - цитирует пресс-служба мэрии и.о. директора Комбината по благоустройству Александра Солдаткина. - Чтобы обеспечить безопасное движение жителям, мы увеличили выход пескоразбрасывающих машин, особенно в вечернее и ночное время. Специалисты в течение дня объезжают улицы и при необходимости выполняют повторную подсыпку скользких участков.



На некоторых местах наледь образуется из-за несвоевременной очистки крыш от снега. Он тает и стекает на тротуары, а вечером превращается в слой льда. Сотрудники Комбината по благоустройству скалывают его вручную и подсыпают скользкие участки.



За несвоевременную очистку крыш от сосулек, снега и наледи предусмотрена административная ответственность по ст. 21 Закона РБ «Об административных правонарушениях». Предусмотрены штрафы: для граждан – от четырёх до пяти тысяч рублей, для должностных лиц – от 15 до 25 тысяч рублей, для юридических лиц – от 60 до 110 тысяч рублей.



Мэрия Улан-Удэ призывает горожан сообщать о необходимости подсыпки и уборки снега с городских улиц по телефонам диспетчерской службы комбината: 379-646, 380-838.

