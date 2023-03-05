В мэрии отметили, что особое внимание уделяется теневым сторонам города, пешеходным переходам, перекрёсткам и крутым спускам и подъёмам
В связи с обильным таянием снега Комбинат по благоустройству непрерывно подсыпает городские дороги и тротуары. Особое внимание уделяется теневым сторонам города, пешеходным переходам, перекрёсткам и крутым спускам и подъёмам. Также в круглосуточном режиме ведётся уборка и вывоз снега с улиц.
- Днём снег активно тает, а ближе к вечеру начинает замерзать, - цитирует пресс-служба мэрии и.о. директора Комбината по благоустройству Александра Солдаткина. - Чтобы обеспечить безопасное движение жителям, мы увеличили выход пескоразбрасывающих машин, особенно в вечернее и ночное время. Специалисты в течение дня объезжают улицы и при необходимости выполняют повторную подсыпку скользких участков.
На некоторых местах наледь образуется из-за несвоевременной очистки крыш от снега. Он тает и стекает на тротуары, а вечером превращается в слой льда. Сотрудники Комбината по благоустройству скалывают его вручную и подсыпают скользкие участки.
За несвоевременную очистку крыш от сосулек, снега и наледи предусмотрена административная ответственность по ст. 21 Закона РБ «Об административных правонарушениях». Предусмотрены штрафы: для граждан – от четырёх до пяти тысяч рублей, для должностных лиц – от 15 до 25 тысяч рублей, для юридических лиц – от 60 до 110 тысяч рублей.
Мэрия Улан-Удэ призывает горожан сообщать о необходимости подсыпки и уборки снега с городских улиц по телефонам диспетчерской службы комбината: 379-646, 380-838.
В Улан-Удэ усилили подсыпку дорог и тротуаров
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Жертвами аферистов за неделю стали 32 человека
В мэрии отметили, что особое внимание уделяется теневым сторонам города, пешеходным переходам, перекрёсткам и крутым спускам и подъёмам
От полученных повреждений потерпевший скончался в больнице
Это будет финальный, двенадцатый Байкальский лабиринт
Днём -3, +2, местами по югу до +7, по Прибайкалью и северу -2,-7
Кормосмесь мужчина в течение нескольких дней продавал и тратил деньги на алкоголь
«Стоя у светофора, обнаружил великие перемены у одного знакомого столбика», - рассказывает Сергей Тарасенко
В ряде районов на протяжении нескольких дней температура близка к нулю градусов днём либо достигает плюсовых значений
Сейчас в аэропорту только семь стоянок для больших воздушных судов
С туристами-экстремалами провели профилактическую беседу и выпроводили за пределы границ заказника
Столбики на улицах нужны: не дают парковаться на тротуаре
Они будут курсировать между Приангарьем и Бурятией
Поликлиника рассчитана на 900 посещений в день
Авария произошла на Байкале
В общей сложности ущерб составил около 700 тысяч рублей