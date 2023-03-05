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На Байкале построят ледяной лабиринт

На Байкале построят ледяной лабиринт
Общество,  Фото:скриншот
Это будет финальный, двенадцатый Байкальский лабиринт

На краудфандинговой платформе Planeta.ru собирают средства на строительство ледяного лабиринта.

- В 2012 году мы договорились в течение 12 лет на весеннее равноденствие строить на льду Байкала лабиринт изо льда. В марте 2023 мы построим наш финальный, двенадцатый Байкальский лабиринт изо льда, - рассказывают авторы проекта.

По словам инициаторов, для них «этот проект - диалог с местом, способ восхититься им доступным нам языком». Способ рассказать другим о мощи, красоте и тонкости этого удивительного места.

- Лабиринт - универсальный символ, вне религий, национальностей и границ. Он встречается в самых разных культурах и считается гармоничной структурой у разных народов. Байкал - древнее место, лабиринт - древняя структура, которая показалась нам наиболее подходящей. В классическом лабиринте всего одна дорожка, по ней человек проходит от входа к центру и от центра к выходу. Есть много мифов о лабиринтах. Один рассказывает, что человек, идущий по дорожке лабиринта, делает мир вокруг себя гармоничнее, его позвоночник становится осью между небом и землей, а под его ногами — именно его путь, ведущий к центру и обратно, - рассказывают они.

Лабиринты уже строили на юге Байкала: в районе Старой Ангасолки и Утулика; в западной части: в районе Бугульдейки, Сармы, дважды у острова Ольхон; в восточной части: в Баргузинском и Чивыркуйском заливах, у полуострова Святой Нос; на севере: у самой северной точки Байкала (недалеко от Нижнеангарска), в районе Давши.

Больше 80 лабиринтостроителей

- LabirintLab — это клуб. Каждый год на строительство собираются волонтёры. За 11 лет - больше 80 лабиринтостроителей, - отмечается на сайте платформы.

Неизменны Байкал и структура лабиринта. «Конкретное место, то, как именно будет выглядеть лабиринт, какие образы и смыслы проявятся, состав участников меняются. И да, есть несколько человек, которые начали в 2012 году и приезжают каждый год», - добавляется здесь.

В 2023 году проект будет стоить около 1 миллиона. «Часть расходов мы покрываем сами: каждый платит за себя. Часть рассчитываем привлечь в результате краудфандинга», - заключают авторы проекта.
Байкал

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