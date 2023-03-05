На Байкале построят ледяной лабиринт

Это будет финальный, двенадцатый Байкальский лабиринт
На краудфандинговой платформе Planeta.ru собирают средства на строительство ледяного лабиринта.
- В 2012 году мы договорились в течение 12 лет на весеннее равноденствие строить на льду Байкала лабиринт изо льда. В марте 2023 мы построим наш финальный, двенадцатый Байкальский лабиринт изо льда, - рассказывают авторы проекта.
По словам инициаторов, для них «этот проект - диалог с местом, способ восхититься им доступным нам языком». Способ рассказать другим о мощи, красоте и тонкости этого удивительного места.
- Лабиринт - универсальный символ, вне религий, национальностей и границ. Он встречается в самых разных культурах и считается гармоничной структурой у разных народов. Байкал - древнее место, лабиринт - древняя структура, которая показалась нам наиболее подходящей. В классическом лабиринте всего одна дорожка, по ней человек проходит от входа к центру и от центра к выходу. Есть много мифов о лабиринтах. Один рассказывает, что человек, идущий по дорожке лабиринта, делает мир вокруг себя гармоничнее, его позвоночник становится осью между небом и землей, а под его ногами — именно его путь, ведущий к центру и обратно, - рассказывают они.
Лабиринты уже строили на юге Байкала: в районе Старой Ангасолки и Утулика; в западной части: в районе Бугульдейки, Сармы, дважды у острова Ольхон; в восточной части: в Баргузинском и Чивыркуйском заливах, у полуострова Святой Нос; на севере: у самой северной точки Байкала (недалеко от Нижнеангарска), в районе Давши.
Больше 80 лабиринтостроителей
- LabirintLab — это клуб. Каждый год на строительство собираются волонтёры. За 11 лет - больше 80 лабиринтостроителей, - отмечается на сайте платформы.
Неизменны Байкал и структура лабиринта. «Конкретное место, то, как именно будет выглядеть лабиринт, какие образы и смыслы проявятся, состав участников меняются. И да, есть несколько человек, которые начали в 2012 году и приезжают каждый год», - добавляется здесь.
В 2023 году проект будет стоить около 1 миллиона. «Часть расходов мы покрываем сами: каждый платит за себя. Часть рассчитываем привлечь в результате краудфандинга», - заключают авторы проекта.
На Байкале построят ледяной лабиринт
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Общество, 05.03.2023
Это будет финальный, двенадцатый Байкальский лабиринт
Общество, 05.03.2023
Днём -3, +2, местами по югу до +7, по Прибайкалью и северу -2,-7
Кормосмесь мужчина в течение нескольких дней продавал и тратил деньги на алкоголь
«Стоя у светофора, обнаружил великие перемены у одного знакомого столбика», - рассказывает Сергей Тарасенко
В ряде районов на протяжении нескольких дней температура близка к нулю градусов днём либо достигает плюсовых значений
Сейчас в аэропорту только семь стоянок для больших воздушных судов
С туристами-экстремалами провели профилактическую беседу и выпроводили за пределы границ заказника
Столбики на улицах нужны: не дают парковаться на тротуаре
Они будут курсировать между Приангарьем и Бурятией
Поликлиника рассчитана на 900 посещений в день
Авария произошла на Байкале
В общей сложности ущерб составил около 700 тысяч рублей
В честь праздника пройдут концерт и спортивные мероприятия
Женщина сдала золото в ломбард, а деньги потратила на операцию сестры
Его участниками станут более 200 исполнителей