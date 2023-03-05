Днём -3, +2, местами по югу до +7, по Прибайкалью и северу -2,-7
По данным Бурятского гидрометцентра, 5 марта по республике: переменная облачность, местами кратковременный снег. Ветер северо-западный 6-11, в первой половине ночи и во второй половине дня в отдельных районах до 15-18 м/с. Температура ночью -3,-8, местами -13,-18, днём -3, +2, местами по югу до +7, по Прибайкалью и северу -2,-7.
В Улан-Удэ возможен небольшой кратковременный снег. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура ночью -5,-7, днём около 0.
Местами по Бурятии кратковременный снег
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