Местами по Бурятии кратковременный снег

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Днём -3, +2, местами по югу до +7, по Прибайкалью и северу -2,-7



По данным Бурятского гидрометцентра, 5 марта по республике: переменная облачность, местами кратковременный снег. Ветер северо-западный 6-11, в первой половине ночи и во второй половине дня в отдельных районах до 15-18 м/с. Температура ночью -3,-8, местами -13,-18, днём -3, +2, местами по югу до +7, по Прибайкалью и северу -2,-7.



В Улан-Удэ возможен небольшой кратковременный снег. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура ночью -5,-7, днём около 0.

