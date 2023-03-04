Кормосмесь мужчина в течение нескольких дней продавал и тратил деньги на алкоголь
В Джидинском районе задержали подозреваемого в краже мешков с кормосмесью у жительницы села Белоозёрска. 38-летний сельчанин, не застав 63-летнюю женщину дома, прошел в её двор, а затем беспрепятственно в сарай, откуда украл 6 мешков. Мешки он увёз на тачке, которую приволок из своей ограды.
Кормосмесь мужчина в течение нескольких дней продавал и тратил вырученные деньги на распитие спиртного.
Ранее он неоднократно судим. Нигде не работает.
Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Житель Бурятии украл у односельчанки шесть мешков с кормосмесью
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
«Стоя у светофора, обнаружил великие перемены у одного знакомого столбика», - рассказывает Сергей Тарасенко
В ряде районов на протяжении нескольких дней температура близка к нулю градусов днём либо достигает плюсовых значений
Сейчас в аэропорту только семь стоянок для больших воздушных судов
С туристами-экстремалами провели профилактическую беседу и выпроводили за пределы границ заказника
Столбики на улицах нужны: не дают парковаться на тротуаре
Они будут курсировать между Приангарьем и Бурятией
Поликлиника рассчитана на 900 посещений в день
Авария произошла на Байкале
В общей сложности ущерб составил около 700 тысяч рублей
В честь праздника пройдут концерт и спортивные мероприятия
Женщина сдала золото в ломбард, а деньги потратила на операцию сестры
Его участниками станут более 200 исполнителей
В регионе сегодня ветрено
Общество, 03.03.2023
В столице республике начнёт работу выставка «Детство глазами художников»
Общество, 03.03.2023
Он откроется в Чите 31 мая