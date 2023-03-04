Житель Бурятии украл у односельчанки шесть мешков с кормосмесью

Кормосмесь мужчина в течение нескольких дней продавал и тратил деньги на алкоголь



В Джидинском районе задержали подозреваемого в краже мешков с кормосмесью у жительницы села Белоозёрска. 38-летний сельчанин, не застав 63-летнюю женщину дома, прошел в её двор, а затем беспрепятственно в сарай, откуда украл 6 мешков. Мешки он увёз на тачке, которую приволок из своей ограды.



Кормосмесь мужчина в течение нескольких дней продавал и тратил вырученные деньги на распитие спиртного.



Ранее он неоднократно судим. Нигде не работает.



Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

