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Житель Бурятии украл у односельчанки шесть мешков с кормосмесью

Житель Бурятии украл у односельчанки шесть мешков с кормосмесью
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Кормосмесь мужчина в течение нескольких дней продавал и тратил деньги на алкоголь

В Джидинском районе задержали подозреваемого в краже мешков с кормосмесью у жительницы села Белоозёрска. 38-летний сельчанин, не застав 63-летнюю женщину дома, прошел в её двор, а затем беспрепятственно в сарай, откуда украл 6 мешков. Мешки он увёз на тачке, которую приволок из своей ограды.

Кормосмесь мужчина в течение нескольких дней продавал и тратил вырученные деньги на распитие спиртного.

Ранее он неоднократно судим. Нигде не работает.

Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии. 
кража

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