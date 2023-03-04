В ряде районов на протяжении нескольких дней температура близка к нулю градусов днём либо достигает плюсовых значений
В Иркутской области начало весны отличается значительным потеплением. И поэтому состояние ледового полотна на переправах, предназначенных для безопасного проезда машин, сейчас на особом контроле, сообщает ГУ МЧС России по Иркутской области.
В рейды и патрулирования ежедневно выходят межведомственные группы, которые выявляют и пресекают правонарушения, связанные с выездом транспорта на лёд вне ледовых переправ. В последнее время такие случаи наблюдаются повсеместно.
Андрей Карепов, начальник Центра ГИМС ГУ МЧС России по Иркутской области:
- Тотальное игнорирование требований безопасности водителями приводит к происшествиям. Ситуация приобретает катастрофический характер, учитывая их значительный рост за последнее время. Столкновение транспортных средств, хаотично передвигающихся по льду Байкала, наносит вред здоровью пассажиров, приводит к повреждению имущества, нанесению ущерба природе. В популярных туристических местах действует стихийный прокат квадроциклов гражданам, не имеющим прав на управление этим транспортным средством и допускающим выезд на лёд при существующем запрете. Последний случай закончился трагично. В Листвянке турист, управлявший квадроциклом, получил тяжелейшие травмы во время столкновения с «Хивусом», который также ехал по льду. Возбуждено уголовное дело.
В выходные дни ожидаемо увеличивается поток туристов на Байкале, Иркутском и Братском водохранилищах. Межведомственные группы усилят контроль за туристами и отдыхающими.
В Иркутской области проводятся рейды на водоёмах
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Сейчас в аэропорту только семь стоянок для больших воздушных судов
С туристами-экстремалами провели профилактическую беседу и выпроводили за пределы границ заказника
Столбики на улицах нужны: не дают парковаться на тротуаре
Они будут курсировать между Приангарьем и Бурятией
Поликлиника рассчитана на 900 посещений в день
Авария произошла на Байкале
В общей сложности ущерб составил около 700 тысяч рублей
В честь праздника пройдут концерт и спортивные мероприятия
Женщина сдала золото в ломбард, а деньги потратила на операцию сестры
Его участниками станут более 200 исполнителей
В регионе сегодня ветрено
В столице республике начнёт работу выставка «Детство глазами художников»
Он откроется в Чите 31 мая
Завершена регистрация участников на марафон серии «Russialoppet»
Дети поздравят своих мам и бабушек