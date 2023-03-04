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В Иркутской области проводятся рейды на водоёмах

В Иркутской области проводятся рейды на водоёмах
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В ряде районов на протяжении нескольких дней температура близка к нулю градусов днём либо достигает плюсовых значений

В Иркутской области начало весны отличается значительным потеплением. И поэтому состояние ледового полотна на переправах, предназначенных для безопасного проезда машин, сейчас на особом контроле, сообщает ГУ МЧС России по Иркутской области.

В рейды и патрулирования ежедневно выходят межведомственные группы, которые выявляют и пресекают правонарушения, связанные с выездом транспорта на лёд вне ледовых переправ. В последнее время такие случаи наблюдаются повсеместно.

Андрей Карепов, начальник Центра ГИМС ГУ МЧС России по Иркутской области:

- Тотальное игнорирование требований безопасности водителями приводит к происшествиям. Ситуация приобретает катастрофический характер, учитывая их значительный рост за последнее время. Столкновение транспортных средств, хаотично передвигающихся по льду Байкала, наносит вред здоровью пассажиров, приводит к повреждению имущества, нанесению ущерба природе. В популярных туристических местах действует стихийный прокат квадроциклов гражданам, не имеющим прав на управление этим транспортным средством и допускающим выезд на лёд при существующем запрете. Последний случай закончился трагично. В Листвянке турист, управлявший квадроциклом, получил тяжелейшие травмы во время столкновения с «Хивусом», который также ехал по льду. Возбуждено уголовное дело.

В выходные дни ожидаемо увеличивается поток туристов на Байкале, Иркутском и Братском водохранилищах. Межведомственные группы усилят контроль за туристами и отдыхающими.



МЧС рейды

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