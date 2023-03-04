В Иркутской области проводятся рейды на водоёмах

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В ряде районов на протяжении нескольких дней температура близка к нулю градусов днём либо достигает плюсовых значений



В Иркутской области начало весны отличается значительным потеплением. И поэтому состояние ледового полотна на переправах, предназначенных для безопасного проезда машин, сейчас на особом контроле, сообщает ГУ МЧС России по Иркутской области.



В рейды и патрулирования ежедневно выходят межведомственные группы, которые выявляют и пресекают правонарушения, связанные с выездом транспорта на лёд вне ледовых переправ. В последнее время такие случаи наблюдаются повсеместно.



Андрей Карепов, начальник Центра ГИМС ГУ МЧС России по Иркутской области:



- Тотальное игнорирование требований безопасности водителями приводит к происшествиям. Ситуация приобретает катастрофический характер, учитывая их значительный рост за последнее время. Столкновение транспортных средств, хаотично передвигающихся по льду Байкала, наносит вред здоровью пассажиров, приводит к повреждению имущества, нанесению ущерба природе. В популярных туристических местах действует стихийный прокат квадроциклов гражданам, не имеющим прав на управление этим транспортным средством и допускающим выезд на лёд при существующем запрете. Последний случай закончился трагично. В Листвянке турист, управлявший квадроциклом, получил тяжелейшие травмы во время столкновения с «Хивусом», который также ехал по льду. Возбуждено уголовное дело.



В выходные дни ожидаемо увеличивается поток туристов на Байкале, Иркутском и Братском водохранилищах. Межведомственные группы усилят контроль за туристами и отдыхающими.







