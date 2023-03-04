С туристами-экстремалами провели профилактическую беседу и выпроводили за пределы границ заказника
Туристы-экстремалы из Иркутской области на трёх снегоходах нарушили режим тишины в Закаменском районе. Об этом сообщают в группе «Закамна-инфо.24/7».
- Туристы держали путь по старому Игумновскому почтовому тракту. Маршрут пролегал с деревни Быстрая Иркутской области по реке, через патовое озеро на гольцах Снежинского, дальше по реке Снежной до посёлка Выдрино в Бурятии. Маршрут не был согласован с БУ «Бурприрода», составлено три протокола 8.39 КоАП («Нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях»), - сообщил госинспектор.
Проведена профилактическая беседа, туристов выпроводили за пределы границ заказника «Снежинский».
Ранее в ведомстве сообщали, что в связи с проведением зимнего маршрутного учёта в Бурятии на территориях заказников регионального значения объявлен режим тишины с 15 января по 10 марта.
В заказнике Бурятии на туристов составили протоколы
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