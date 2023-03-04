04 марта

03 марта

Популярное

В заказнике Бурятии на туристов составили протоколы

В заказнике Бурятии на туристов составили протоколы
Общество,  Фото:группа «Закамна-инфо.24/7»
С туристами-экстремалами провели профилактическую беседу и выпроводили за пределы границ заказника

Туристы-экстремалы из Иркутской области на трёх снегоходах нарушили режим тишины в Закаменском районе. Об этом сообщают в группе «Закамна-инфо.24/7».

- Туристы держали путь по старому Игумновскому почтовому тракту. Маршрут пролегал с деревни Быстрая Иркутской области по реке, через патовое озеро на гольцах Снежинского, дальше по реке Снежной до посёлка Выдрино в Бурятии. Маршрут не был согласован с БУ «Бурприрода», составлено три протокола 8.39 КоАП («Нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях»), - сообщил госинспектор.

Проведена профилактическая беседа, туристов выпроводили за пределы границ заказника «Снежинский».

Ранее в ведомстве сообщали, что в связи с проведением зимнего маршрутного учёта в Бурятии на территориях заказников регионального значения объявлен режим тишины с 15 января по 10 марта.

заказники туристы нарушения

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В заказнике Бурятии на туристов составили протоколы
В заказнике Бурятии на туристов составили протоколы
Общество, 04.03.2023
С туристами-экстремалами провели профилактическую беседу и выпроводили за пределы границ заказника

Мэрия Улан-Удэ ответила Обществу слепых и Народному фронту
Мэрия Улан-Удэ ответила Обществу слепых и Народному фронту
Общество, 04.03.2023
Столбики на улицах нужны: не дают парковаться на тротуаре
В Иркутске приступили к финальной сборке катамаранов для Байкала
В Иркутске приступили к финальной сборке катамаранов для Байкала
Общество, 04.03.2023
Они будут курсировать между Приангарьем и Бурятией
В Братске аферисты обманули четырёх пенсионерок
В Братске аферисты обманули четырёх пенсионерок
Общество, 04.03.2023
В общей сложности ущерб составил около 700 тысяч рублей
В Санкт-Петербурге отметят Сагаалган
В Санкт-Петербурге отметят Сагаалган
Общество, 04.03.2023
В честь праздника пройдут концерт и спортивные мероприятия
Жительница Бурятии украла золотые украшения на 150 тысяч
Жительница Бурятии украла золотые украшения на 150 тысяч
Общество, 04.03.2023
Женщина сдала золото в ломбард, а деньги потратила на операцию сестры
В Иркутске развернётся фестиваль «Байкальские струны»
В Иркутске развернётся фестиваль «Байкальские струны»
Общество, 04.03.2023
Его участниками станут более 200 исполнителей
В Улан-Удэ до +5 градусов
В Улан-Удэ до +5 градусов
Общество, 04.03.2023
В регионе сегодня ветрено 
Музей в Бурятии приглашает окунуться в детство
Музей в Бурятии приглашает окунуться в детство
Общество, 03.03.2023
В столице республике начнёт работу выставка «Детство глазами художников»
В Иркутской области пробегут лыжный марафон
В Иркутской области пробегут лыжный марафон
Общество, 03.03.2023
Завершена регистрация участников на марафон серии «Russialoppet»
В Улан-Удэ стартовал конкурс видеопоздравлений
В Улан-Удэ стартовал конкурс видеопоздравлений
Общество, 03.03.2023
Дети поздравят своих мам и бабушек
В Агинском округе выбрали лучшие патриотические пьесы
В Агинском округе выбрали лучшие патриотические пьесы
Общество, 03.03.2023
По работе, выигравшей гран-при, поставят спектакль

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^