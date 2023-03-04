Житель Бурятии получил три года колонии за пьяное ДТП

Авария произошла на Байкале



Авария произошла в июне 2022 года рядом с базой отдыха на Байкале. 42-летний житель управлял автомобилем, будучи пьяным. В какой-то момент он потерял контроль над управлением и, выехав на обочину дороги, сбил девушку. В результате происшествия ей был причинён тяжкий вред здоровью.



Судом действия виновного квалифицированы по п. «а» ч. 2 ст. 264 УК РФ, как нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения.



При назначении наказания суд учёл смягчающие наказание обстоятельства, в том числе вызов после аварии медицинской помощи, принесение извинений потерпевшей.



- Осужденному назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии-поселении и дополнительное наказание – 2 года 10 месяцев лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, - сообщили в Кабанском районном суде.



Судом вышестоящей инстанции приговор оставлен без изменения, а жалоба осуждённого – без удовлетворения.

