В Братске аферисты обманули четырёх пенсионерок

В общей сложности ущерб составил около 700 тысяч рублей



В полицию Братска в Иркутской области обратились несколько женщин пожилого возраста с заявлением о мошенничестве.



По словам заявительниц, им на телефон звонили неизвестные лица, которые представлялись сотрудниками правоохранительных органов. Они сообщали, что родственники бабушек якобы попали в ДТП.



Чтобы избежать возможного уголовного преследования, а также последствий после тяжких аварий, аферисты требовали у пенсионерок все имеющиеся денежные накопления.



- Согласившись, братчанки передали так называемым курьерам в общей сложности около 700 тысяч рублей. Спустя некоторое время 74, 82, 85, и 86-летние местные жительницы обратились с заявлением в полицию, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



В настоящий момент полицейские занимаются розыском мошенников.







