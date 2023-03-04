В Братске аферисты обманули четырёх пенсионерок

В общей сложности ущерб составил около 700 тысяч рублей
В полицию Братска в Иркутской области обратились несколько женщин пожилого возраста с заявлением о мошенничестве.
По словам заявительниц, им на телефон звонили неизвестные лица, которые представлялись сотрудниками правоохранительных органов. Они сообщали, что родственники бабушек якобы попали в ДТП.
Чтобы избежать возможного уголовного преследования, а также последствий после тяжких аварий, аферисты требовали у пенсионерок все имеющиеся денежные накопления.
- Согласившись, братчанки передали так называемым курьерам в общей сложности около 700 тысяч рублей. Спустя некоторое время 74, 82, 85, и 86-летние местные жительницы обратились с заявлением в полицию, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
В настоящий момент полицейские занимаются розыском мошенников.
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