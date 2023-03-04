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Жительница Бурятии украла золотые украшения на 150 тысяч

Жительница Бурятии украла золотые украшения на 150 тысяч
Общество,  Фото:pixabay.com
Женщина сдала золото в ломбард, а деньги потратила на операцию сестры

Гусиноозёрский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении женщины, укравшей золотые украшения у коллеги.

В октябре прошлого года жительница республики украла драгоценные изделия на общую сумму 155 тысяч рублей у коллеги, пригласившей её переночевать к себе домой. Она сдала их в ломбард, а деньги потратила на операцию сестры, которая проходила лечение от онкологического заболевания.

Потерпевшая обратилась в полицию, когда обнаружила пропажу украшений. Подсудимая, узнав от коллеги об обращении в полицию, призналась в краже.

Приговором суда женщина осуждена по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража, совершённая с причинением значительного ущерба гражданину» к 2 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года 6 месяцев, сообщили в суде. 
кража

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